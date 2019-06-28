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Глава МОК приедет в Минск на закрытие II Европейских игр

29.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Глава МОК приедет в Минск на закрытие II Европейских игр

Торжественную церемонию закрытия II Европейских игр в Минске посетит президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

Планируется, что гость прибудет в Беларусь завтра чартерным рейсом из японской Осаки.

Напомним, что церемония закрытия II Европейских игр пройдет на минском стадионе «Динамо» 30 июня. Начнется мероприятие в 20.00.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественную церемонию закрытия II Европейских игр в Минске посетит президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает пресс-служба НОК...
 
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