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Глава МОК приедет в Минск на закрытие II Европейских игр
29.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Торжественную церемонию закрытия II Европейских игр в Минске посетит президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.
Планируется, что гость прибудет в Беларусь завтра чартерным рейсом из японской Осаки.
Напомним, что церемония закрытия II Европейских игр пройдет на минском стадионе «Динамо» 30 июня. Начнется мероприятие в 20.00.
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Торжественную церемонию закрытия II Европейских игр в Минске посетит президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает пресс-служба НОК...
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