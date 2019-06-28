БОБРУЙЧАНКА ИРИНА КУРОЧКИНА ВЫИГРАЛА ТУРНИР ПО БОРЬБЕ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

Источник материала: Кировец

Бобруйская спортсменка Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг) завоевала золотую медаль турнира по борьбе II Европейских игр.





Успешно преодолев квалификационные поединки, Ирина Курочкина вышла в полуфинал, где победила молдаванку Анастасию Ничиту — 8:6. В схватке за золото белоруска выиграла у болгарской спортсменки Мими Христовой — 10:0.





«Мне хотелось бороться и выиграть, очень ждала этой схватки. Победить помог правильный настрой, установки тренера, желание, поддержка зрителей и родных — все сыграло свою роль. Очень рада, что мои близкие люди смогли приехать и поддержать на соревнованиях», — сказала журналистам после финального поединка Ирина Курочкина.





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по вольной борьбе Ирину Курочкину с золотой медалью II Европейских игр.





«Ты вышла на ковер с желанием не просто бороться, а обязательно победить. Ты сделала это благодаря своему волевому характеру, мастерству и выдержке — тем качествам, которые и в будущем позволят тебе держаться на вершине Олимпа. Молодец!» — говорится в поздравлении.





Александр Лукашенко пожелал Ирине Курочкиной крепкого здоровья, удачи и новых побед.