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БОБРУЙЧАНКА ИРИНА КУРОЧКИНА ВЫИГРАЛА ТУРНИР ПО БОРЬБЕ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

29.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Бобруйская спортсменка Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг) завоевала золотую медаль турнира по борьбе II Европейских игр.

БОБРУЙЧАНКА ИРИНА КУРОЧКИНА ВЫИГРАЛА ТУРНИР ПО БОРЬБЕ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

Успешно преодолев квалификационные поединки, Ирина Курочкина вышла в полуфинал, где победила молдаванку Анастасию Ничиту — 8:6. В схватке за золото белоруска выиграла у болгарской спортсменки Мими Христовой — 10:0.

БОБРУЙЧАНКА ИРИНА КУРОЧКИНА ВЫИГРАЛА ТУРНИР ПО БОРЬБЕ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

«Мне хотелось бороться и выиграть, очень ждала этой схватки. Победить помог правильный настрой, установки тренера, желание, поддержка зрителей и родных — все сыграло свою роль. Очень рада, что мои близкие люди смогли приехать и поддержать на соревнованиях», — сказала журналистам после финального поединка Ирина Курочкина.

БОБРУЙЧАНКА ИРИНА КУРОЧКИНА ВЫИГРАЛА ТУРНИР ПО БОРЬБЕ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по вольной борьбе Ирину Курочкину с золотой медалью II Европейских игр.

БОБРУЙЧАНКА ИРИНА КУРОЧКИНА ВЫИГРАЛА ТУРНИР ПО БОРЬБЕ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

«Ты вышла на ковер с желанием не просто бороться, а обязательно победить. Ты сделала это благодаря своему волевому характеру, мастерству и выдержке — тем качествам, которые и в будущем позволят тебе держаться на вершине Олимпа. Молодец!» — говорится в поздравлении.

БОБРУЙЧАНКА ИРИНА КУРОЧКИНА ВЫИГРАЛА ТУРНИР ПО БОРЬБЕ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

Александр Лукашенко пожелал Ирине Курочкиной крепкого здоровья, удачи и новых побед.

По материалам БЕЛТА

 
 
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Бобруйская спортсменка Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг) завоевала золотую медаль турнира по борьбе II Европейских игр. Успешно...
 
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