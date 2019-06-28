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ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

29.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Привлеченные в Могилевскую область инвестиции – результат кропотливой предварительной работы по налаживанию партнерских, дружеских отношений, основанных на доверии и взаимопонимании. На это обратил внимание сегодня, открывая XI Международный инвестиционный форум «Мельница успеха», председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Губернатор отметил, что география внешнеэкономической деятельности Приднепровского края охватывает почти 120 стран мира, а годовой объем экспорта превышает $2 млрд. «Одно из преимуществ Могилевской области — выгодное географическое положение, — отметил глава региона. — Мы имеем открытую границу с Российской Федерацией, что дает выход на общий таможенный рынок с численностью населения более 180 млн. человек. Выгодное расположение позволило нам стать логистическим центром и для поставок в страны Европейского союза».

ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Инвестиционную привлекательность Могилевской области также обеспечивают развитая инфраструктура, стабильная социальная обстановка и наличие квалифицированных кадров. Регион обладает мощным интеллектуальным потенциалом. Широкая сеть образовательных учреждений включает высшие, средние специальные и профессионально-технические учебные заведения, в которых готовят специалистов по самым различным направлениям: от металлообработки и химической промышленности до агропромышленного комплекса.

ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

«Мы открыты для инвесторов, готовы рассмотреть любые предложения по развитию бизнеса в различных сферах и оказать дальнейшее содействие по его сопровождению, — подчеркнул Леонид Заяц. — Мы всегда обсуждаем наиболее удобное и выгодное для всех сторон вхождение бизнеса в наш регион».

ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Свои инвестиции области доверяют многие зарубежные компании с российским, немецким, австрийским, литовским, турецким, китайским капиталами. Они убедились, что в регионе каждый инвестор и его дело защищены и чувствуют себя комфортно. Здесь действуют максимально прозрачные правила ведения бизнеса.

ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Особый интерес у партнеров вызывает свободная экономическая зона «Могилев», где создан режим специальных преференций и льгот. «Государство берет на себя развитие инфраструктуры СЭЗ, поскольку это выгодно всем, в том числе и инвесторам», — отметил председатель Могоблисполкома.

ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

В числе других преимуществ области глава региона назвал специальную экономическую зону — юго-восточный регион. Это территория семи районов: Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского, где созданы дополнительные льготные условия для ведения бизнеса.

ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

«Развитие инноваций — еще одна сфера наших интересов. Именно в Могилеве появился первый в стране технопарк, а благодаря научно-технической мысли и личной инициативе конкретных людей у нас заработали современные, инновационные производства, такие как «Технолит», «Алтимед», «Куво», «Серволюкс», — заметил Леонид Заяц.

ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

По словам руководителя Приднепровского края, за последние годы Беларусь и Могилевская область в частности стала площадкой проведения многих политических, деловых, культурных, спортивных форумов международного масштаба. «В эти дни наша страна стала столицей мультиспортивного события – II Европейских игр, — сказал Леонид Заяц. – В том, что сегодня мы проводим инвестфорум, есть определенный символизм. Ведь в бизнесе, как и в спорте, должна присутствовать здоровая конкуренция, дух честного соперничества и уважения».

ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Глава Могилевской области подчеркнул, что с каждым годом инвестфорум набирает обороты: расширяется география представленных стран, увеличивается количество участников. «Это подтверждает, что «Мельница успеха» стала не только успешной инвестиционной площадкой, но и хорошей возможностью для встреч с представителями бизнеса разных стран, наших друзей и партнеров», — подчеркнул Леонид Заяц.

ЛЕОНИД ЗАЯЦ: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Могилев сегодня принимает двухдневный XI Международный инвестиционный форум «Мельница успеха». В инвестфоруме участвуют гости из более чем 20 зарубежных государств. Им предоставлена возможность посетить выставку инвестиционно-экономического потенциала региона, принять участие в работе тематических секций и региональном форуме «Могилевская область — территория устойчивого развития».

http://mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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