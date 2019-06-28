ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР СОСТОИТСЯ 30 ИЮНЯ

Источник материала: Кировец

30 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» пройдет торжественная церемония закрытия II Европейских игр 2019 года.

Подрядчиком по организации красочного мероприятия выступит «Арт Сити 5», входящая в группу компаний Игоря Крутого. В режиссерскую группу церемонии войдут опытные постановщики, хорошо известные в Беларуси и России по многочисленным культурным, спортивным мероприятиям и телевизионным конкурсам. Автором сценария и художественным руководителем от белорусской стороны выступит Александр Вавилов, российскую сторону представит Алексей Сеченов.

Во время церемонии закрытия будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включит в себя выступления известных артистов. Изюминкой подобного рода мероприятий является парад атлетов. В нем примут участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Евроиграх.

Церемония закрытия — уникальное шоу, которое больше не повторится. Зрители, посетившие мероприятие станут непосредственными участниками события, для них будут организованы дополнительные элементы представления, которые не попадут в телевизионный эфир и, соответственно, будут доступны только тем, кто приобретет билет.

Организаторы просят зрителей заблаговременно занимать места на трибунах. Для этого вход на стадион будет открыт с 18.00. Начало мероприятия в 20.00.