Сборная Беларуси по пляжному футболу одолела Швейцарию

Источник материала: Кировец

26 июня в своем втором матче предварительной группы А белорусы начали очень активно, и уже на 2-й минуте капитан хозяев Игорь Бриштель заработал пенальти и сам же реализовал его. Хозяева продолжали атаковать, до перерыва Иван Миранович, Вадим Бокач и Анатолий Рябко забили еще 3 мяча, на что швейцарцы ответили голом Тобиаса Штайнманна.

Затем картина игры резко изменилась: во втором периоде швейцарцы сократили разрыв до минимума, а в третьем сначала сравняли счет, а потом вышли вперед — 5:4. Только за 20 секунд до окончания основного времени белорусы сумели восстановить равновесие после пенальти в исполнении Ильи Савича — 5:5.

В овертайме забитых мячей не было, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне белорусской дружины — 3:2.

27 июня сборная Беларуси встретилась с командой Португалии, которая на старте уступила швейцарцам (1:3), а 26 июня разгромила румынскую сборную со счетом 8:2. Турнирное положение после двух туров: Беларусь — 4 очка, Португалия — 3, Швейцария — 2, Румыния — 0.

В группе В 26 июня также состоялись два матча. В первом из них итальянские «пляжники» взяли верх над россиянами — 4:2. Для команды России это второе поражение, она потеряла шансы пробиться в плей-офф. Украинцы одержали свою вторую викторию, неожиданно обыграв испанцев со счетом 6:4. Сборная Украины забронировала пропуск в полуфинал. Турнирное положение после двух игровых дней: Украина — 4, Италия — 3, Испания — 2, Россия — 0.

В заключительном туре 27 июня сборная России сыграла с Украиной, испанцы соперничали с итальянцами.

После финиша группового этапа борьбу за медали продолжат по две лучшие команды из квартетов. Полуфиналы состоятся 28 июня, а 29 июня пройдут матчи за золото и бронзу. Команды, не попавшие в полуфинал, сыграют в утешительном турнире за 5-8-е места.

На I Европейских играх в Баку победителем турнира по пляжному футболу стала сборная России, серебро завоевали итальянцы, бронзу — португальцы.

По состоянию на 19.00

27 июня, в активе белорусских атлетов 53 награды (19 золотых, 13 серебряных, 21 бронзовая), они занимают второе место в общекомандном медальном зачете, уступая лишь россиянам, у которых 68 медалей (30, 15, 23). На третьем месте — Италия — 18 медалей (8, 6, 4).