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БОБРУЙЧАНКА НАДЕЖДА МАКАРЧЕНКО В СОСТАВЕ ЭКИПАЖА КАНОЭ-ДВОЙКИ ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО НА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ

29.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Бобруйчанка Надежда Макарченко и представительница Минщины Ольга Климова стали серебряными призерами II Европейских игр в гребле на каноэ на дистанции 500 м.

БОБРУЙЧАНКА НАДЕЖДА МАКАРЧЕНКО В СОСТАВЕ ЭКИПАЖА КАНОЭ-ДВОЙКИ ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО НА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ

Победу одержал дуэт из Венгрии Вираг Балла / Кинчо Такач — 2 мин. 11,129 сек. Время белорусок — 2 мин. 12,294 сек, третье место заняли россиянки Олеся Ромасенко и Ксения Курач — 2 мин. 14,194 сек.

БОБРУЙЧАНКА НАДЕЖДА МАКАРЧЕНКО В СОСТАВЕ ЭКИПАЖА КАНОЭ-ДВОЙКИ ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО НА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ

Надежда Макарченко и Ольга Климова выступают вместе на отдельных международных соревнованиях уже несколько лет. В 2017 году Надежда Макарченко была удостоена премии Всемирной гребной академии World Paddle Awards (WPA) в категории Sports Junior.

Успех спортсменок на гребном канале в Заславле — один из самых значимых в карьере девушек.

БОБРУЙЧАНКА НАДЕЖДА МАКАРЧЕНКО В СОСТАВЕ ЭКИПАЖА КАНОЭ-ДВОЙКИ ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО НА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ

Как признались Надежда Макарченко и Ольга Климова, в серебряной медали на II Европейских играх в гребле на каноэ на 500 м большая заслуга болельщиков.

«В текущем сезоне мы не так часто выезжали на международные старты, больше готовились дома, и такой подход себя оправдал. Венгерки, которым проиграли на финише, — очень сильны, хорошо известны в нашем виде, поэтому мы довольны, как сложился заезд. Нам есть еще над чем поработать перед чемпионатом мира. Сегодня на гребном канале в женском каноэ были несколько новых дуэтов, которые необходимо изучить. Конкуренция была серьезная, и если бы не помощь болельщиков на канале, то сложно сказать, какой результат бы показали. Половина этой серебряной медали это и заслуга трибун. Поддержать нас приехали из Бобруйска, Мозыря, Хойников. Мы не могли их подвести», — подчеркнула Надежда Макарченко.

«В предыдущие два дня были совсем другие условия для гонок. Сегодня на канале ветер, волна, но мы справились, это важно, и, надеемся, серебряная медаль II Европейских игр для нас повод сделать еще более весомый шаг», — отметила Ольга Климова.

По материалам БЕЛТА

 
 
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Бобруйчанка Надежда Макарченко и представительница Минщины Ольга Климова стали серебряными призерами II Европейских игр в гребле на каноэ...
 
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