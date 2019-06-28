«Белсат»: «Масштабное отравление рек в Лидском районе продолжается» (видео)

Источник материала: Lida.Info





Масштабное отравление рек в Лидском районе продолжается. А власти замалчивают экологическую катастрофу при помощи дезинформации и фальсификаций. К таким выводам пришла съемочная группа «Белсата» , которая выехала на место и провела собственное расследование.

Сильный канализационный запах исходит из этого колодца, который пробит в трубе, что выводит воду из очистных сооружений Лидской ЖКХ. Далее эта труба идет под землей и впадает в канал, который, в свою очередь, впадает в реку Дитва, а та – в реку Неман. Трубу эту нашли местные общественные активисты еще две недели назад, когда Дитва вдруг помутнела, начала вонять и в ней начался мор рыбы.

Какой же масштаб проблемы?

Вверх по течению Дитвы вода прозрачна и покрыта кувшинками. Со стороны же канала, который течет от очистных конструкций Лидского ЖКХ, и впадает в реку Дитва, надвигается мутное облако, которое окрашивает и всю реку вниз по течению.

Кроме Дитвы мы обнаружили загрязнение и в реке Островлянка, которая также соединяется с упомянутым каналом.

Руководство же Лидского ЖКХ утверждает, что «ничего нет».

Продолжение в видеорепортаже.