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Обещают салют. Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси

29.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Обещают салют. Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси

Программа по проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь в г. Лиде

2 июля

Обелиск частям-освободителям города Лиды (сквер у райисполкома)

  • 14:00 – митинг у обелиска частям-освободителям города Лиды. 

Большой зал Дворец культуры города Лиды 

  • 15:00 – торжественное собрание «Я з гонарам гляджу на незалежную Радзіму» ко Дню Независимости Республики Беларусь.

3 июля

Площадь по улице Советской

  • 11:00 – митинг «В великий день ликуй, земля моя!», посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
  • 11:20 – парад-реконструкция «Наша Победа!»
  • 11:45 – патриотическое шествие «Беларусь помнит!»

 Дожиночная площадь

  • 12:00 – тематическая праздничная программа «Жыву і дыхаю, мой родны край, табою!» 
  • 12:50 – концертная программа ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы»
  • 14:00 – областная акция «Вальс Победы»
  • 14:15 – фестиваль национальных культур Лидчины «Суквецце сяброўства»
  • 17:00  18:30 – концертная программа «Лідчына, спявай, свята сустракай» с участием лучших творческих любительских коллективов ГУ «Дворец культуры города Лиды»,ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества»
  • 20:00 – молодежный арт-пикник «Моладзь за Беларусь!» (кавер-движ с участием солиста рок-группы «Премия» —  Виктора Лебедевича; концерт рок-группы «Балаган») 
  • 21:40–23:00 – гала-концерт «Беларусь: была, ёсць, будзе!» – выступление профессиональных артистов: группа «MILKI», экс-солист группы «Фристайл», лауреат премии «Шансон года» Сергей Дубровин
  • 22:00 – республиканская акция «Споем Гимн вместе» 
  • 23:00 – праздничный салют. 

Площадка у Дворца культуры города Лиды

  • Выставка рисунков «Рисуем Победу вместе» (в течение дня)
  • 18:00 – караоке-вечер «75 песен Победы»
  • 19:00 – Арт-платформа «Ретро-микс» (танцевальная программа «Мелодии послевоенной танцплощадки»).

 В течение дня работают:

  • Детский игровой городок
  • Спортивная площадка
  • Парад роботов
  • Лазертаг
  • Фотолокации, мастер — классы
  • Выставка специальных средств снаряжения и показательные выступления кинологов
  • Выставка военной техники, оружия и обмундирования
  • Выставка ретро автомобилей
  • Полевая кухня
  • Выездная торговля, ремесленные ряды

 * В программе возможны изменения.

 
 
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Программа по проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь в г. Лиде 2 июля Обелиск частям-освободителям города...
 

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