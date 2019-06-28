Обещают салют. Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси

Программа по проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь в г. Лиде
2 июля
Обелиск частям-освободителям города Лиды (сквер у райисполкома)
14:00 – митинг у обелиска частям-освободителям города Лиды.
Большой зал Дворец культуры города Лиды
15:00 – торжественное собрание «Я з гонарам гляджу на незалежную Радзіму» ко Дню Независимости Республики Беларусь.
3 июля
Площадь по улице Советской
11:00 – митинг «В великий день ликуй, земля моя!», посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
11:20 – парад-реконструкция «Наша Победа!»
11:45 – патриотическое шествие «Беларусь помнит!»
Дожиночная площадь
12:00 – тематическая праздничная программа «Жыву і дыхаю, мой родны край, табою!»
12:50 – концертная программа ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы»
14:00 – областная акция «Вальс Победы»
14:15 – фестиваль национальных культур Лидчины «Суквецце сяброўства»
17:00 –18:30 –концертная программа «Лідчына, спявай, свята сустракай» с участием лучших творческих любительских коллективов ГУ «Дворец культуры города Лиды»,ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества»
20:00 – молодежный арт-пикник «Моладзь за Беларусь!» (кавер-движ с участием солиста рок-группы «Премия» — Виктора Лебедевича; концерт рок-группы «Балаган»)
21:40–23:00 – гала-концерт «Беларусь: была, ёсць, будзе!» – выступление профессиональных артистов: группа «MILKI», экс-солист группы «Фристайл», лауреат премии «Шансон года» Сергей Дубровин
22:00 – республиканская акция «Споем Гимн вместе»
23:00 – праздничный салют.
Площадка у Дворца культуры города Лиды
Выставка рисунков «Рисуем Победу вместе» (в течение дня)
18:00 – караоке-вечер «75 песен Победы»
19:00 – Арт-платформа «Ретро-микс» (танцевальная программа «Мелодии послевоенной танцплощадки»).
В течение дня работают:
Детский игровой городок
Спортивная площадка
Парад роботов
Лазертаг
Фотолокации, мастер — классы
Выставка специальных средств снаряжения и показательные выступления кинологов