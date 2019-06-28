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Мимо бака. В Лиде мужчина работал водителем сразу в двух организаций и у обеих крал топливо
Источник материала: Lida.Info
В Лиде мужчина 1974 года рождения работал сразу в двух организациях и обманывал своих работодателей.
Гражданин трудился водителем – и с декабря 2018 по февраль 2019 года у одной фирмы он присвоил 660 литров топлива. В это же время мужчина подрабатывал на аналогичной должности в ещё одной организации, и менее чем за два месяца «залил» мимо бака служебного автомобиля 1875 литров.
Во всех случаях лидчанин действовал по аналогичной схеме: использовал служебные магнитные карты и вносил в путевые листы искажённые показания. Общий ущерб, от деятельности недобросовестного водителя составил почти 2900 рублей.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата», схема хищения топлива вскрыта сотрудниками ОБЭП местного отдела милиции,
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В Лиде мужчина 1974 года рождения работал сразу в двух организациях и обманывал своих работодателей. Гражданин трудился водителем – и с декабря 2018 по февраль 2019 года...
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