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Мимо бака. В Лиде мужчина работал водителем сразу в двух организаций и у обеих крал топливо

29.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Мимо бака. В Лиде мужчина работал водителем сразу в двух организаций и у обеих крал топливо

В Лиде мужчина 1974 года рождения работал сразу в двух организациях и обманывал своих работодателей.

Гражданин трудился водителем – и с декабря 2018 по февраль 2019 года у одной фирмы он присвоил 660 литров топлива. В это же время мужчина подрабатывал на аналогичной должности в ещё одной организации, и менее чем за два месяца «залил» мимо бака служебного автомобиля 1875 литров.

Во всех случаях лидчанин действовал по аналогичной схеме: использовал служебные магнитные карты и вносил в путевые листы искажённые показания. Общий ущерб, от деятельности недобросовестного водителя составил почти 2900 рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата», схема хищения топлива вскрыта сотрудниками ОБЭП местного отдела милиции, сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома.

 
 
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В Лиде мужчина 1974 года рождения работал сразу в двух организациях и обманывал своих работодателей. Гражданин трудился водителем – и с декабря 2018 по февраль 2019 года...
 

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