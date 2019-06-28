До 32 градусов жары ожидается 20 июня, в воскресенье

Источник материала: Ежедневник





Синоптики изменили свой прогноз на выходные и предрекают новый всплеск жары.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в воскресенье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Днем по стране будет 22-28 градусов выше нуля, по юго-западу Беларуси местами ожидается от 29 до 32 градусов.