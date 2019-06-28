|
До 32 градусов жары ожидается 20 июня, в воскресенье
29.06.2019 16:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Синоптики изменили свой прогноз на выходные и предрекают новый всплеск жары.
Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в воскресенье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Днем по стране будет 22-28 градусов выше нуля, по юго-западу Беларуси местами ожидается от 29 до 32 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики изменили свой прогноз на выходные и предрекают новый всплеск жары.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)