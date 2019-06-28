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Добрые дела: спортсмены Европейских игр помогают школам юных атлетов

29.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В предпоследний день Европейских игр за медали борются боксеры, борцы, велосипедисты, спортивные гимнасты и мастера бадминтона. Состязания в Минске проходят при аншлагах. Также горячо поддерживают атлетов и в фан-зонах, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На главной фан-зоне Минска возле Дворца спорта многолюдно. Сегодня, конечно, прохладнее, чем в предыдущие дни. Но сильный ветер может испортить только прическу, но не настроение болельщиков.

Пока спортсмены соревнуются, туристы и минчане бьют свои рекорды. Каждый день фан-зоны посещают десятки тысяч человек. Для них приготовили более восьми тонн драников. А количество съеденного мороженого и вовсе не поддается подсчету. Гости Минска голодными не уедут точно, а еще увезут с собой не только символа соревнований – Лесика, но и массу впечатлений.

«Сердечное гостеприимство белорусского народа, который нас принял и решает все проблемные вопросы».

«Очень здорово: музыка, организация! Просто супер».

«Минск – замечательный город, я здесь не первый раз. Очень нравится, люди добрые, хорошие! Самое главное, нет языкового барьера».

Пока белорусские спортсмены пополняют медальную копилку страны, президентский спортивный клуб устроил свою акцию, которую проводит во время Олимпиад. Перенесли эту традицию и на Европейские игры: за медаль и лучший личный результат атлеты могут выбрать детскую спортивную школу, куда перечислят деньги – от 3,5 до 5  тысяч долларов. Благодаря победам белорусов в школы уже направят более 60 тысяч долларов.

«Не может не радовать география нашего проекта. Все регионы страны охвачены. Рекордсменом здесь является мозырская детско-юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ, которая уже в четвертый раз благодаря успешным выступлениями своих воспитанников получит финансовую поддержку», – рассказала пресс-секретарь Президентского спортивного клуба Анастасия Кулик.

Спортсмены еще могут сделать доброе дело. Соревнования продолжать завтра, а на сегодняшний день хозяева игр занимают вторую строчку в общем медальном зачете. Лидирует команда России. Неудивительно, ведь в Минск приехали не только одни из сильнейших спортсменов России, но и самый многочисленный десант болельщиков.



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Теги: Минск
 
 
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Пока спортсмены соревнуются, туристы и минчане бьют свои рекорды. Каждый день фан-зоны посещают десятки тысяч человек. Для них приготовили более восьми тонн...
 
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