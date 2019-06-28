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Председатель горецкого райисполкома провел прямую линию – Фото
29.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Председатель районного исполнительного комитета Сергей Кулагин сегодня провел прямую телефонную линию с населением.
Фото Михаила Левцова
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Председатель районного исполнительного комитета Сергей Кулагин сегодня провел прямую телефонную линию с населением. Фото Михаила Левцова
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