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В Пхеньяне положительно восприняли предложение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

29.06.2019 16:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ху заявила, что возможная встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном будет иметь большое значение для двух стран, передают в субботу южнокорейские СМИ.

"Если встреча будет реализована, она станет еще одним значимым событием в дальнейшем углублении отношений между двумя лидерами и в развитии двусторонних отношений", - приводят издания слова Чо Сон Ху.

По ее словам, предложение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне является "интересным".

Ранее Трамп заявил, что не имеет ничего против того, чтобы пересечь ненадолго границу с КНДР во время визита в демилитаризованную зону.

"Без проблем", - сказал он в субботу на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, был бы он готов ступить на северокорейскую территорию, если в демилитаризованной зоне у него состоятся переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп прибыл в Южную Корею из Японии, где он принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке.

 
 
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Глава отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ху заявила, что возможная встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном будет...
 
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