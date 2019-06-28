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Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

29.06.2019 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Таджикистан заинтересован в использовании белорусского опыта молочного производства. Высокий уровень наших промышленников в этой области отметил президент этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Сегодня, 29 июня, Эмомали Рахмон посетил молочно-товарную ферму агрокомбината «Дзержинский», где выпускают молоко класса экстра. Также зарубежный лидер ознакомился с использованием новых технологий в животноводстве.

Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Когда глава государства посмотрел этот животноводческий объект, где в этом году ожидается удоя 11 тонн молока. И уже сделаны им предложения, чтобы не только сделать там переработку молока, но и аналогичный животноводческий объект с нашей генетикой, что очень важно.

То, чем мы гордимся, – это наш скот, который даёт столько молока. Президент со своим опытом и знанием видит, что это действительно так. И это может быть в Таджикистане, тем более, что мы видим Таджикистан не только как локальное государство, расположенное в Средней Азии, а дальше – это рынок Китая, Пакистана и Афганистана.

Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Сегодня же президент Таджикистана посетил Минский тракторный завод. Эмомали Рахмон осмотрел образцы тракторов и другой техники. По его мнению, в Таджикистане необходимо увеличить сборку белорусской техники.

Во время экскурсии он по телефону связался с премьер-министром и дал поручение проработать этот вопрос. По итогам посещения МТЗ Эмомали Рахмон оставил запись в Книге почетных гостей.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Люди в материале: Эмомали Рахмон, Анатолий Хотько
 
 
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