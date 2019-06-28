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Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр для развития спортивного туризма

29.06.2019 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр в Минске для развития спортивного туризма. Об этом заявил генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр для развития спортивного туризма

Грузинский дипломат дал высокую оценку проведению спортивного мультифорума в Беларуси. К тому же, Всемирная туристская организация с прошлого года анализирует, какое влияние оказывает спорт на туризм в мире. Речь об Олимпийских и Европейских играх, различных спортивных фестивалях. Оценят и финансовый доход, и имиджевый. Успех минских европейских стартов также учтут при разработке комплексных рекомендаций для стран-участниц туристкой организации.

Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр для развития спортивного туризма

Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН:
В первую очередь я хочу поздравить Минск и Беларусь с успешным проведением Европейских игр. Вся Европа эту неделю находится в Минске. Я думаю, это даст позитивный результат. Здесь абсолютно безопасно, можно провести время с семьей. Что самое главное – это гостеприимство.

Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр для развития спортивного туризма

Светлана Демешко, заместитель начальника Главного управления спорта и туризма Минского горисполкома:
Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с международной туристической организацией. В Минске в последние годы туризм очень активно развивается. Конкретные данные по количеству туристов, которые приехали в Минск на Европейские игры, будут подводиться по итогам проведения Игр. Но сегодня уже понятно, что очень много организовано групп через туристические компании, которые посетили наш город.

Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр для развития спортивного туризма

2020 год Всемирная туристская организация объявит годом агроэкотуризма. По мнению генерального секретаря, Беларусь может стать образцом в этом направлении.

Люди в материале: Зураб Пололикашвили, Светлана Демешко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр в Минске для развития спортивного туризма. Об этом заявил генеральный...
 
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