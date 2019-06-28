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Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр для развития спортивного туризма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр в Минске для развития спортивного туризма. Об этом заявил генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грузинский дипломат дал высокую оценку проведению спортивного мультифорума в Беларуси. К тому же, Всемирная туристская организация с прошлого года анализирует, какое влияние оказывает спорт на туризм в мире. Речь об Олимпийских и Европейских играх, различных спортивных фестивалях. Оценят и финансовый доход, и имиджевый. Успех минских европейских стартов также учтут при разработке комплексных рекомендаций для стран-участниц туристкой организации.
Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН:
Светлана Демешко, заместитель начальника Главного управления спорта и туризма Минского горисполкома:
2020 год Всемирная туристская организация объявит годом агроэкотуризма. По мнению генерального секретаря, Беларусь может стать образцом в этом направлении.
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Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр для развития спортивного туризма
Новости Беларуси. Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр в Минске для развития спортивного туризма. Об этом заявил генеральный...
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