Боксер Дмитрий Асанов выиграл золото Европейских игр в Минске

Источник материала: Tut.by

Белорусский боксер Дмитрий Асанов завоевал золото II Европейских игр в Минске.

В финальном поединке весовой категории до 60 кг Дмитрий Асанов одержал победу над российским боксером Габилом Мамедовым.

Дмитрий Асанов стал также победителем чемпионата Европы, который в нынешнем году был совмещен с Европейскими играми.



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