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Боксер Дмитрий Асанов выиграл золото Европейских игр в Минске

29.06.2019 17:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский боксер Дмитрий Асанов завоевал золото II Европейских игр в Минске.

В финальном поединке весовой категории до 60 кг Дмитрий Асанов одержал победу над российским боксером Габилом Мамедовым.

Дмитрий Асанов стал также победителем чемпионата Европы, который в нынешнем году был совмещен с Европейскими играми.


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Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Асанов стал также победителем чемпионата Европы, который в нынешнем году был совмещен с Европейскими играми.
 
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