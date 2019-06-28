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Боксер Дмитрий Асанов выиграл золото Европейских игр в Минске
Источник материала: Tut.by
Белорусский боксер Дмитрий Асанов завоевал золото II Европейских игр в Минске.
В финальном поединке весовой категории до 60 кг Дмитрий Асанов одержал победу над российским боксером Габилом Мамедовым.
Дмитрий Асанов стал также победителем чемпионата Европы, который в нынешнем году был совмещен с Европейскими играми.
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Дмитрий Асанов стал также победителем чемпионата Европы, который в нынешнем году был совмещен с Европейскими играми.
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