В Беларуси снова будет очень жарко. Прогноз погоды на завтра

Источник материала: KYKY

Несколько последних дней беларуская погода сходила с ума – на улице бушевал ветер и лил дождь. Особенно настрадались от всего этого жители Минска, хотя до этого изнывали от жары. Наконец, завтра, 30 июня – в день закрытия Европейских игр – снова будет солнце!



Более того, как сообщает Белгидромет, синоптики из-за жары снова объявили уровень опасности, только не оранжевый, как было на прошлой неделе, а желтый. Итак: в Минске днем воздух прогреется до +25…26°C (ночью будет от +11 до +13°C), в Витебске и Гомеле — до +24…26°C (ночью — от +11 до +13°C). Жарче всего будет в Бресте – до +29…31°C.



В Гродно в воскресенье днем ожидается около +28…30°C (ночью — +13…15°C), а в Могилеве в пределах +23…25°C (ночью — +11…13°C).