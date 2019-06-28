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В Беларуси снова будет очень жарко. Прогноз погоды на завтра
Источник материала: KYKY>
Несколько последних дней беларуская погода сходила с ума – на улице бушевал ветер и лил дождь. Особенно настрадались от всего этого жители Минска, хотя до этого изнывали от жары. Наконец, завтра, 30 июня – в день закрытия Европейских игр – снова будет солнце!
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Несколько последних дней беларуская погода сходила с ума – на улице бушевал ветер и лил дождь. Особенно настрадались от всего этого жители Минска, хотя до этого...
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