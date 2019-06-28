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Замкомандующего сравнил следы от танков со шпильками: «Ущерба асфальтному покрытию не наносится»

29.06.2019 16:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В этом году 3 июля парад военной техники пройдет не только в Минске, но и Гродно. В западном городе Беларуси тоже есть люди, которые не испытывают особого восторга, глядя на следы от гусениц танка на дорогах. Видимо, чтобы их успокоить заместитель командующего войсками Западного оперативного командования по идеологической работе Анатолий Булавко решил внести ясность, пишет grodnonews.by. 

«Хотелось бы отметить такие цифры: удельное давление танка на грунт составляет 0, 85 килограмма на сантиметр квадратный, удельное давление [на грунт] женщины на шпильках – 8 килограммов, легкового автомобиля – 1,3 килограмма. Естественно, те царапины, которые оставляет гусеничная техника на асфальте, они видны. Но поверьте на слово, серьёзного ущерба асфальтному покрытию не наносится», – отрапортовал Анатолий. 

Более того, в гродненской газете приведи мнение специалистов, которые уверяют, что «со временем следы от гусениц закатает колёсами общественный транспорт, легковые и грузовые автомобили». 

Читайте по теме: Обошлось без унитазов. Репортаж с парада 3 июля

Фото обложки: @_no_are_

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В этом году 3 июля парад военной техники пройдет не только в Минске, но и Гродно. В западном городе Беларуси тоже есть люди, которые не испытывают особого восторга,...
 
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