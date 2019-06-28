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Замкомандующего сравнил следы от танков со шпильками: «Ущерба асфальтному покрытию не наносится»
Источник материала: KYKY>
В этом году 3 июля парад военной техники пройдет не только в Минске, но и Гродно. В западном городе Беларуси тоже есть люди, которые не испытывают особого восторга, глядя на следы от гусениц танка на дорогах. Видимо, чтобы их успокоить заместитель командующего войсками Западного оперативного командования по идеологической работе Анатолий Булавко решил внести ясность,
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