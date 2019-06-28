Геннадий Федынич: О реальных затратах мы никогда не узнаем

БелГазета » поговорила об этом с лидером профсоюза РЭП Геннадием Федыничем. » поговорила об этом с лидером профсоюза РЭП Геннадием Федыничем.





- Минск живет Европейскими играми, эстафету которых Беларусь подхватила за Азербайджаном. Каким образом эти спортивные соревнования вошли в вашу жизнь?





- Я живу в Минске недалеко от Дворца спорта - здесь одна из самых больших фан-зон в городе. Движения фанатов я не вижу, но скажу, что можно послушать музыку до поздней ночи. Подготовка велась масштабная, с большим числом задействованных людей.





Честно говоря, передвижение по городу лично для меня стало затруднительно: на Немиге сейчас невозможен левый поворот, хотя именно этим маршрутом пользуется большинство водителей и моя жена в частности. Столь серьезные ограничения для передвижения горожан, учитывая невысокий статус и масштаб Европейских игр, никак не оправдан.





Можно было обойтись ограничением движения в определенные часы, а не на две недели! Но власти перекрыли движение на весь период игр, что свидетельствует об отношении государства к своим гражданам - несправедливом отношении. Чрезмерное усердие при создании проблем своим людям вызывает не только недоумение, но и неуважение к самой власти.









«МЕНЯ ЗРЕЛИЩЕ НЕ ВПЕЧАТЛИЛО»





- Конечно, большой плюс Европейских игр состоит в том, что из-за них завершили многочисленные долгострои. Но подумали ли власти о том, как использовать эти объекты в будущем? Ведь мы уже имеем печальный опыт: понастроили ледовых дворцов, или «ледников», не один десяток - а как их содержать? Или наши дети будут пользоваться спортивными сооружениями бесплатно? Что-то меня терзают смутные сомнения.





- Для кого вообще проводятся Европейские игры? Для белорусов, иностранцев, может, для кого-то конкретно?





- Очень интересный вопрос. Первые Европейские игры прошли в Азербайджане, вторые - в Беларуси. Эти соревнования не получили особой популярности. По итогам игр выдается только шесть путевок на Олимпийские игры - не будь этого пряника, соревнования можно было бы считать товарищескими.





Ни подъема, ни гордости, ни ажиотажа у людей не вызывает тот факт, что II Европейские игры проводятся в Минске. Более того, мне сложно сказать, кто из минчан и белорусов мог позволить себе билет на открытие игр по цене от BYN150 до BYN300.





Хотелось бы, конечно, узнать, сколько народу бесплатно согнали на открытие игр, чтобы заполнить трибуны, или все-таки билеты раскупили в добровольно-принудительном порядке. Но, как говорят, мечтать не вредно.





Я посмотрел открытие Европейских игр - меня как зрителя зрелище не впечатлило. Спецэффекты, конечно, интересные, поработали специалисты, вложены деньги. Но - не задело.





Меня вообще волнует один вопрос: почему международные соревнования позволяют проводить странам СНГ? Почему такой груз не берут на себя страны с устойчивой экономикой, та же Европа? Вложили в Европейские игры бюджетные деньги, пощипали предпринимателей, но в итоге ведь никто не вернет понесенные затраты.





К слову, о реальных затратах общество никогда и не узнает.





Если бы в Беларуси были решены главные проблемы, то и отношение людей к соревнованиям было бы другим. Многие белорусы сегодня получают BYN300-350. Чтобы попасть на открытие Европейских игр, человеку месяц придется не есть, не пить и семью не кормить.





Сегодня инфляция достигла 6,2% при прогнозе 3,5%. Эксперты говорят, что деньги в бюджет нужно возвращать. А кто вернет? Только граждане Беларуси.





«ГДЕ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ, УКРАИНЫ?»





- Везде рекламируют: в Александрии ждут 100 тыс. посетителей! В Александрии, значит, соберут, так почему нельзя пригласить 100 тыс. гостей в Минск?









- Кстати, а почему толпы иностранцев не выстраиваются на границе, чтобы попасть в Беларусь, даже при безвизе?





- Действительно, толпы иностранцев не выстраиваются на границе, чтобы попасть в «страну для жизни». А по чем Беларусь знают в мире, если отбросить IT-технологии? Давайте говорить откровенно: белорусский товар не особо идет в Европу, потому что соотношение цена-качество не устраивает европейцев. Немец приедет в Минск за туфлями «Белвеста»? Или литовец со швейцарцем примчатся за белорусским сыром?





Удовлетворить любопытство и посмотреть достопримечательности Беларуси - есть куда съездить, есть что посмотреть. Но сколько таких туристов найдется? На мой взгляд, слишком много прожектов строилось под Европейские игры: планировалось привлечь массу иностранных инвесторов, рассчитывали на доходы от телетрансляции…





Когда одним из партнеров выступает пивзавод «Аливария» (я не против «Аливарии»), то вряд ли предприятие годится на такую роль: ее не видно даже в двадцатке предприятий, которые пополняют госказну. Какие предприятия спонсируют игры, какой вклад каждого - все засекречено.





Власть на уровне президента хочет доказать, что Беларусь способна на самом высоком уровне организовать Европейские игры. Но почему-то на церемонии открытия мы не видели первых лиц. Странно видеть на одной скамейке «настоящего мужика» Кадырова и настоящего премьера Медведева, но где первые лица Литвы, Польши, Украины? Не срастается.





- Кстати, о деньгах. По некоторым подсчетам, расходы на Европейские игры могут превысить $150 млн. В августе прошлого года из резервного фонда президента на игры выделили BYN77 млн. В бюджете на 2019г. на проведение соревнований было заложено BYN153 млн. Допсредства из бюджета Минска - около BYN15 млн - направлялись на подготовку города к соревнованиям.





- Плюс $8 млн от неизвестных бизнесменов… Азербайджан потратил на первые игры более $1 млрд. Но в Азербайджане работают нефтедоллары. А у нас что? В Беларуси нет ни нефтедолларов, ни соледолларов. Проводить игры за счет бюджета без стопроцентной уверенности в том, что эти средства вернутся, запрещено любой власти.





Бизнес - это риск, но рисковать бюджетом никому не дозволено. Если у нас такой профицит бюджета, так почему нет денег в ФСЗН, почему на многих предприятиях задерживаются зарплаты? Не срастается…





«КАК БЫ ЦЕНЫ НЕ ВЗЛЕТЕЛИ ДО НЕБЕС»





- Была ли необходимость проводить Европейские игры в Минске? На мой взгляд, нет. И даже соперничества за право принять игры не было. Посмотрите: за право проводить чемпионат мира по футболу разворачивается жесточайшая борьба, в бой вступают даже коррупционные составляющие - лишь бы заполучить чемпионат!





Тем более что ФИФА сразу выделяет средства на подготовку инфраструктуры. А что дали Минску Европейские олимпийские комитеты? Нигде не нашел информации о финансовой помощи. И никогда не слышал, чтобы иностранные инвесторы гасили долги государства за спортивные мероприятия. Тем более задним числом.









- Готов ли народ радоваться зрелищам в условиях, когда хлеб все дороже?





- Смотря кого относить к народу - чиновник ведь тоже часть народа, хоть и небольшая. Волонтеры, которые получат общение на английском, бесплатное питание и рюкзаки, тоже с удовольствием потусуются. Но ведь это очень незначительная часть населения. Боюсь, как бы после всех спортивных радостей цены не взлетели до небес - и на услуги, и на продукты питания. Это - реальная опасность.





А вообще, спросите у большинства минчан, какие виды спорта включены в программу Европейских игр, - ответа придется ждать очень долго. А чем отличается байдарка от каноэ?.. Мой сосед купил за BYN10 или BYN15 билет на соревнования лучников, потому что он сам бывший лучник, интересуется этим видом спорта. Но, за исключением одного человека, больше не встречал желающих попасть на вольную или греко-римскую борьбу или на велогонки.





Я к чему веду? Организаторы сделают все, чтобы создать условия для соревнований спортсменов. Даже за счет ущемления прав граждан. Буквально пару дней назад разговаривал с таксистом, спрашиваю: похоже, заработаете на иностранных туристах? А таксист отвечает: по вечерам некого возить, за исключением волонтеров. Нет наплыва туристов, который позволяет заработать даже таксистам.





Не надо без повода очернять Европейские игры, но к ним нужно относиться объективно: если мы хотим сделать спортивные соревнования народным праздником, то именно слово народа должно стать самым весомым при принятии решений.