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Комментаторы "Беларусь 5" о Евроиграх: Трибуны пустые. Кто за это ответит?
Источник материала: Партизан
Заполнение трибун на спортивных соревнованиях в Беларуси часто обеспечивалось за счет административного ресурса. Европейские игры не стали исключением. Но на этот раз привычная схема дала сбой.
Во время прямой трансляции соревнований по боксу на это вынуждены были обратить внимание даже комментаторы телеканала «Беларусь 5».
— Билетов в кассах нет! Но при этом мы видим пустые места и это обидно – заявил Арташес Антонян.
— Почему?! В чем логика? Кто за это должен отвечать? — вторил журналисту судья высшей национальной категории по боксу Андрей Вехтев.
На самом деле все просто. Билеты распределили по организациям, в которых они на фиг никому не нужны. Поэтому вышло так, что пусто и в кассах, и на трибунах.
Аншлага и близко не удалось собрать даже в финале легкоатлетических соревнований, на котроом присутствовал Лукашенко. Стадион «Динамо» оказался заполнен примерно на две трети: туда, по информации «Прессбола», явилось около 15 тысяч человек.
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Заполнение трибун на спортивных соревнованиях в Беларуси часто обеспечивалось за счет административного ресурса. Европейские игры не стали исключением. Но на...
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