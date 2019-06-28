







Во время прямой трансляции соревнований по боксу на это вынуждены были обратить внимание даже комментаторы телеканала «Беларусь 5».





— Билетов в кассах нет! Но при этом мы видим пустые места и это обидно – заявил Арташес Антонян.





— Почему?! В чем логика? Кто за это должен отвечать? — вторил журналисту судья высшей национальной категории по боксу Андрей Вехтев.





На самом деле все просто. Билеты распределили по организациям, в которых они на фиг никому не нужны. Поэтому вышло так, что пусто и в кассах, и на трибунах.









Аншлага и близко не удалось собрать даже в финале легкоатлетических соревнований, на котроом присутствовал Лукашенко. Стадион «Динамо» оказался заполнен примерно на две трети: туда, по информации «Прессбола», явилось около 15 тысяч человек.