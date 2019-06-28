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Трамп готов приехать в Россию: Речь идет о победе над нацистами

29.06.2019 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп не прочь посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. "Этот вопрос будет всерьез рассмотрен", - заявил он на пресс-конференции в Осаке в субботу.

Он добавил, что Путин, приглашая его на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, рассказал о миллионах советских людей, погибших во Второй мировой войне. "Речь идет о победе над нацистами. Это - очень важно", - сказал Трамп.

При этом Трамп назвал Путина "прекрасным парнем". Он заявил, что США и Россия должны расширять торговлю. "У них очень богатые земли, много нефти, полезных ископаемых. Наши отношения могли бы быть фантастическими. Мы очень мало торгуем с Россией, и это очень глупо", – заявил он.



 
 
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Президент США Дональд Трамп не прочь посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. "Этот вопрос будет всерьез рассмотрен", - заявил он на...
 
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