Упадет ли доллар ниже двух рублей и что будет с белорусским рублем в июле?

TUT.BY узнал, что будет с курсами валют в июле. Эксперты прогнозируют и дальнейшее развитие событий на валютном рынке по такому сценарию.узнал, что будет с курсами валют в июле.





«Нашей стране невыгодно долгосрочное укрепление рубля»

По прогнозам директора компании ФТМ Брокерс Александра Сабодина, в июле доллар и евро по отношению к нашему рублю будут падать, а курс российской валюты определит стоимость нефти.





— С начала года в целом доллар по отношению к рублю снижается. На это повлияло несколько факторов, к примеру, то, что предложение доллара превышает спрос. Повлияли в том числе и проходящие в нашей стране Европейские игры. Иностранцы приезжают и тратят иностранную валюту — меняют ее на белорусские рубли, что как раз способствует росту предложения, — считает эксперт. — Мы видим, что доллар уже подошел к отметке 2 рубля.





Но вряд ли мы пойдем дальше вниз. Нашей стране невыгодно долгосрочное укрепление рубля. Потому что нужно обслуживать кредиты — погашать их, тем более что у нас достаточно большие именно внешние кредиты.





Александр Сабодин говорит, что сильная национальная валюта вредит экспорту. Поэтому он не ожидает падения доллара ниже отметки 2 рубля.





— Но если даже на какой-то короткий период времени мы увидим значение доллара ниже двух рублей, это будет хорошая возможность, чтобы его купить по выгодной цене, — заключил эксперт. — Что касается российского рубля, то мы видим, что он как раз таки у нас с начала текущего года вырос по отношению к белорусскому. Здесь не последнюю роль сыграл рост цен на нефть. Если к декабрю прошлого года нефть марки Brent стоила 57 с копейками долларов за бочку, то сейчас — 65 с копейками.





То есть прирост на одном барреле порядка 8 долларов. В принципе перспективы нефти достаточно плохие, потому что США вводит санкции против Ирана, страны ОПЕК стараются ограничить добычу нефти, чтобы не допустить падения цен. Эти факторы поддерживают российский рубль. Дальнейшая динамика будет определяться в дальнейшем ценами на нефть.





По словам Александра Сабодина, евро ниже 2,3 рубля не опустится.





— Евро с начала года снижается. Но на мировом валютном рынке евро укрепился по отношению к доллару. Не в последнюю очередь оказывает влияние тот фактор, что аналитики предсказывают снижение базовой учетной ставки в Штатах. Это вызовет распродажи доллара и укрепление остальных валют, в том числе и евро, — говорит эксперт. — Мой прогноз, что евро вслед за долларом может немножко снизиться по отношению к белорусскому рублю. Но ниже 2,3 рубля снижения я не вижу.





По мнению эксперта, в июле евро будет в коридоре 2,32 — 2,33 рубля, доллар будет колебаться в районе 2,03 — 2,04 рубля. А белорусский рубль будет стоить примерно 3,24 — 3,25 за 100 российских.









«Весьма вероятно падение доллара ниже двух рублей»

Старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб также считает, что евро и доллар по отношению к белорусскому рублю будут снижаться, а российский рубль — расти.





— Основной тренд июня — это влияние на белорусский валютный рынок внешних валютных рынков, — отмечает эксперт. — Из внешних тенденций можно выделить рост евро к доллару. За последний месяц евро подорожал к доллару с 1,1140 до 1,1380, или на 2,1%. Еще сильнее подорожал российский рубль. Он укрепился даже к возросшему евро. В России за месяц доллар подешевел с 65,4 до 63,1 российского рубля, или на 3,6%. Евро подешевел с 72,9 до 71,8 российского, или на 1,5%.





В результате за месяц к белорусскому рублю доллар подешевел на 2,6%, евро снизился на 0,6%, а российский рубль вырос на 1%, констатирует Вадим Иосуб. Валютная корзина снизилась на 0,4%. Кстати, в течение этого месяца и доллар, и евро, и стоимость валютной корзины обновили минимумы с начала года.





— Скорее всего, тенденция укрепления российского рубля к иностранным валютам сохранится на следующий месяц. Поэтому на нашем рынке мы можем ждать снижения доллара и евро к белорусскому рублю с одновременным ростом российского рубля, — говорит аналитик. — На конец следующего месяца доллар окажется в диапазоне 1,97 — 2,01. Весьма вероятно падение ниже двух рублей. Евро будет находиться в диапазоне 2,29 — 2,33 рубля, а российский рубль окажется в диапазоне 3,24 — 3,30 за 100 российских.





По поводу Европейских игр и их влияния на курсы валют в Беларуси, Вадим Иосуб говорит, что они не оказали никакого влияния на валютную корзину.





— Очевидно, что приехало мало людей. Не думаю, что они сдавали какие-то большие деньги, — говорит эксперт. — Доллар и евро в этом году снижались буквально с февраля. Даже то, что белорусский рубль укреплялся, ни о чем не говорит. С другой стороны, последние дни уходящей недели доллар и евро немножко подорожали, поэтому и без Игр белорусский рубль укреплялся, и во время Игр снижался. Никакого эффекта от Игр нет.



