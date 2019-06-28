Дорога памяти: 75-летие освобождения от фашистов отметили автопробегом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дорога памяти. В Беларуси и России проходит автопробег, посвященный 75-летию освобождения республики от фашистских захватчиков. Его организовали сотрудники ДОСААФ двух стран, сообщает «МИР 24».

«Когда мы проезжаем места, мы, конечно, смотрим на все эти памятники и представляем, какой ценой нам далась победа, сколько людей погибло и какие потери понес наш народ для того, чтобы достичь этой Победы. Это увековечивание памяти защитников Отечества, это укрепление дружбы между Беларусью и Россией, это воспитание подрастающего поколения, это напоминание всем, какой ценой была достигнута эта Великая Победа», – говорит начальник отдела центрального аппарата ДОССАФ России Владимир Рыжов.

В Минской области участники возложили цветы к мемориалу у Кургана Славы. Во время пробега они преодолеют 2300 километров и посетят районы, в которых шли ожесточенные бои.

Завершится международный автопробег 30 июня на территории Брестской крепости.