Чистота дома: как почистить ковер?

Источник материала: Tut.by



Вряд ли кто-то станет спорить, что ковер в доме создает уют. По пушистому ворсу так хочется пройтись босиком, чтобы ощутить его нежное прикосновение. Однако поверхность покрытия быстро загрязняется, за ней необходимо регулярно и тщательно ухаживать. Поддержание чистоты поможет защитить изделие от въевшихся пятен, порчи и износа. Итак, разбираемся, как почистить ковер?

Содержание:

Ухаживайте правильно





Для сохранения внешнего вида покрытия не рекомендуется очистка горячей водой. Лучше использовать теплую. Для структуры коврового покрытия высокая влажность является губительной. Еженедельно необходимо пылесосить ковры, а раз в год делать глубокую очистку. Чтобы поддерживать надлежащее состояние ковра, достаточно 1 раз в три месяца делать влажную очистку, причем только по направлению ворса.

Если появились пятна, почистить ковер лучше сразу, чтобы вглубь ворса не проникло разлитое либо рассыпанное вещество. Не следует стелить покрытие на мокрый пол. Во избежание появления потертостей и засаленностей в местах интенсивной проходимости необходимо менять положение тканого изделия.

Чтобы ножки мебели не продавили и не вызвали деформацию основы и ворса, подкладывайте под них резиновые прокладки.

Зимой полезно отбить ковер в снегу. Такая обработка, как и тепловая, способствует качественному очищению.

Чтобы ковер светлого оттенка долго прослужил вам, не следует стелить его в местах с высокой проходимостью.

Чем почистить ковер?





Сегодня производится большое разнообразие средств, используемых для очищения ковров. Однако при выборе необходимо тщательно изучить состав вещества, чтобы не повредить основу и ворс. Различные шампуни против запахов, антибактериальные средства, пятновыводители, отбеливающие составы для светлых моделей подходят для чистки синтетических изделий. Искусственные материалы устойчивы к выцветанию и истиранию.

Натуральные покрытия — из шелка, замши, шерсти — под воздействием химии обесцвечиваются, вытираются, теряют форму.

Выбрав подходящий состав, следует запомнить, что самостоятельно вывести можно свежие, только что появившиеся пятна. К тому же, чтобы без вреда почистить ковер бытовой химией, нужно использовать не саму жидкость, а ее пену.

Перед обработкой изделие следует вытряхнуть или пропылесосить, убрать мелкий сор. Раствор необходимо приготовить по рекомендации производителя. Иначе большая концентрация может навредить ковру, слишком слабая — не удалит загрязнение. Средство взбивают до густой пены с помощью губки. Затем втирают в поверхность круговыми движениями. Чтобы не образовались разводы, лучше почистить ковер полностью. Средство для чистки нужно выдержать на покрытии 2−3 часа. После высыхания пылесосом убираются остатки средства.

Не рекомендуется применять для очищения ковровых изделий средства, предназначенные для стирки либо мыться посуды. Действие некоторых компонентов может отрицательно повлиять на структуру и внешний вид ковров.

Удаление пятен





Рекомендации по уходу за коврами не будут полными, если не подсказано, как самостоятельно можно избавиться от пятен. Локальное загрязнение выводить немного сложнее, чем выполнить очистку всего покрытия.

При появлении пятен от кофе место сначала промокают, чтобы удалить остатки, до тех пор, пока салфетка не перестанет окрашиваться. Потом очаг обрабатывают специальным составом либо раствором уксуса.

Устойчивыми и трудно выводимыми считают пятна крови. Однако и от них можно избавиться, если они свежие. Загрязнение попеременно промакивают марлей, смоченной холодной водой, и сухой тряпкой, пока кровь не перестанет впитываться. После промакивают пятно тканью, смоченной в перекиси водорода либо нашатырном спирте, и сухой поочередно.

Горячим утюгом убирают остатки воска с поверхности, проглаживая ее через чистую салфетку. Наплавление предварительно соскребают неострым предметом.

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