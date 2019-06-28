Порядок регулирования закупок в стройотрасли изменяется в Беларуси с 1 июля

Источник материала: Вороновская газета





1 июля 2019 года вступает в силу указ №223 от 7 июня 2019 года «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Документ определяет порядок регулирования закупок в строительной отрасли с привлечением бюджетных и приравненных к ним средств, а также механизм проведения подрядных и биржевых торгов либо переговоров при их осуществлении.

Предусмотрено, что процедуру закупок обязательно нужно будет проводить, если стоимость строительства равна или превышает 6 тыс. базовых величин. В то же время документ расширяет перечень исключений из этого правила. Так, среди них — изменение проектной документации по заданию заказчика, работы по текущему ремонту, а также договоры на выполнение отдельных видов работ, которые заключили с субподрядчиками генподрядчик или генпроектировщик.

Документ также обновил некоторые термины и определения, изменил порядок установления преференциальной поправки. Минстройархитектуры получило право создавать межведомственную комиссию по закупкам в строительстве.

Указ принят в целях дальнейшего развития конкуренции в строительстве, обеспечения снижения стоимости и повышения качества строительных работ, своевременности ввода объектов в эксплуатацию, эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на строительство.

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