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Где встречаются болельщики II Европейских игр. Куда сдать ягоды и овощи. На вопросы жителей региона во время прямой линии отвечала заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

29.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Где встречаются болельщики II Европейских игр. Куда сдать ягоды и овощи. На вопросы жителей региона во время прямой линии отвечала заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

Гродно продолжает дышать атмосферой крупнейшего спортивного события – II Европейских игр. Жители области напряженно следят за выступлениями и победами своих земляков. Многие болельщики, желая крепче сплотиться с единомышленниками, наблюдают за трансляцией состязаний в специально оборудованных фан-зонах. К слову, таких в области три – в Лиде, Волковыске и Гродно. Один из жителей Гродненского района, обратившийся на прямую линию, хотел более подробно узнать, как организована их работа. 

 В Гродно в фан-зоне на площади Советской работают фуд-траки, развлекательные аттракционы, ресторан под открытым небом, готовый обслужить одновременно более тысячи посетителей. Каждый день фан-зону посещают не менее двух сотен человек. В выходные дни и в вечернее время количество участников может доходить до 700. Здесь можно приобрести и сувениры с логотипом II Европейских игр – брелоки, магниты, игрушки, кошельки. К слову, сувенирная продукция с символикой мультиспортивного форума активно реализуется в торговой сети области, объектах придорожного сервиса и самых посещаемых туристами местах. Ее ассортимент обусловлен не только ценовым фактором, но и востребованностью у покупателей. 

 Еще одной актуальной темой стала летняя заготовка ягод и плодов. Сразу несколько звонков, касающихся работы приемозаготовительных пунктов, поступило на прямую линию. Обратившимся подробно объяснили, где можно найти всю интересующую их информацию. В районных центрах ягоды и овощи у населения принимают в основном в заготовительных пунктах филиалов Гродненского облпотребобщества. На сайте организации размещены их адреса, режим работы, телефоны руководителей и специалистов. Эту же информацию можно найти в среду на страницах газеты «Гродзенская праўда». А на стендах в сельских магазинах, кроме прочего, вывешиваются контакты разъездных заготовителей. 

Всего поступило порядка 30 звонков. В числе прочих жителей региона интересовали вопросы ЖКХ, благоустройства и содержания улично-дорожной сети. Вместе с заместителем председателя облисполкома на прямой телефонной линии дежурили представители ряда служб – управлений образования, торговли и услуг, занятости и социальной защиты. А потому каждый смог получить компетентные разъяснения по вопросам, касающимся разных сфер. 

Анна РАДЮК 
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно продолжает дышать атмосферой крупнейшего спортивного события – II Европейских игр. Жители области напряженно следят за выступлениями и победами своих...
 
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