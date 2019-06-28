Российский велогонщик Смирнов выиграл пасьют на Европейских играх

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский велогонщик Иван Смирнов завоевал первое место в индивидуальной гонке преследования на треке на II Европейских играх в Минске.

В финале россиянин обогнал спортсмена из Италии Давиде Плебани, а бронза досталась швейцарцу Клаудио Имхофу. Смирнов показал результат 4 минуты 14,675 секунды, Плебани – 4 минуты 18,102 секунды, а Имхоф – 4 минуты, 15,768 секунды.

Ранее Сирнов также завоевал золото Европейских игр , выступая в составе сборной России в командной гонке преследования.

В настоящее время сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр. На счету команды 36 золотых, 18 серебряных и 24 бронзовые награды.

Напомним, что II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске.