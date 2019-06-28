Алибасов рассказал, что принял жидкость из яркого флакона за компот

Источник материала: Интерфакс

Продюсер и музыкант Бари Алибасов заявил, что принял выпитую им жидкость за компот, а потом потерял сознание и не помнит, что с ним происходило в течение двух недель.

"Я вышел на кухню, оглянулся, чтобы попить - стоит яркий флакон, как компот. Я, естественно, выпил. Мгновенно потерял сознание", - рассказал Алибасов журналистам в субботу.

О том, что он чувствовал после употребления жидкости, которую его близкие впоследствии называли "Кротом", продюсер сказал: "Лёг в кому, через две недели проснулся".

Алибасов считает, что СМИ, заявляющие о том, что его отравление было инсценировано, зарабатывают таким образом деньги: "Особенно яркие личности, которые постоянно в телевизоре, что-то постоянно говорят. Их достаточно много. Говорят и говорят, пусть зарабатывают. У них работа такая".

Продюсер сообщил, что практически ничего не читал, не видел и не слышал сообщений о том, что с ним произошло, об "удачном излечении", но ему об этом рассказали. "Действительно, сейчас так много сюжетов на телевидении выдуманных, поэтому верить этому не нужно", - сказал Алибасов.

Как сообщил PR-директор артиста Вадим Горжанкин, Алибасов ещё до конца не восстановился, но у него много творческих планов.

"Мы работаем над несколькими программами с группой. У меня в голове ворошится огромное количество идей", - добавил Алибасов.

4 июня Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", употребив ее по ошибке. 17 июня артист был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Между тем, в СМИ появились отдельные сообщения о том, что отравление было инсценировкой. Ряд врачей заявили, что, если верить поставленному диагнозу, продюсер не мог так быстро прийти в себя. У него должен был измениться голос, а также должна была произойти потеря веса, чего у артиста не наблюдается. Кроме того, врачи опровергают возможность потери памяти после выхода из состояния медикаментозного сна.