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УГКЦ будут снова просить у Рима статуса патриархата - архиепископ Святослав

29.06.2019 17:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) во время июльской встречи в Риме будет обсуждать с Папой Римским Франциском вопрос получения от Ватикана статуса патриархата.

"Мы просим его (понтифика - ИФ) об этом на каждой встрече, в частности, когда говорим о том, как мы живем….С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создание или провозглашения) - это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения", - сказал глава УГКЦ в интервью "Религиозно-информационной службе Украины".

- "Для нас патриархат - это не только какой-то титул или звание, а прежде всего способ существования. … Наш способ упорядочить пастырскую жизнь соответствует способу существования именно патриарших структур…. Очевидно, что мы в общении с Апостольской столицей, но центр глобального единства нашей Церкви происходит через предстоятеля. Поэтому наши епископы со всего мира отвечают не только за свою епархию, но за всю нашу Церковь во всем мире. То есть, когда нужно выбрать нового епископа для Австралии, то наши епископы со всего мира ищут лучшего кандидата и голосуют за этот выбор. Поэтому это способ существования как патриаршей Церкви", - заявил архиепископ Святослав.

Он подчеркнул, что именно глава УГКЦ "освящает ежегодно миро для всей Церкви". "Мы не берем миро из Ватикана или где угодно. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было освящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве", - сказал предстоятель УГКЦ.

По его словам, употребление в некоторых документах УГКЦ и во время литургии титула патриарха, это уже традиция, "потому что народ имеет право на это - молиться за патриарха, и такого типа терминология соответствует нашей церковнославянской традиции", а "терминология верховного архиепископства происходит из греческого мира и она до конца не соответствует нашим реалиям".

Ранее архиепископ Святослав сообщал, что Франциск приглашает иерархов УГКЦ на встречу, которая состоится в Риме 5 и 6 июля.

 
 
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Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) во время июльской встречи в Риме будет обсуждать с Папой...
 
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