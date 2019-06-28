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Российские боксеры Мамедов и Агрба завоевали по серебру на ЕИ

29.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские боксеры Габил Мамедов (весовая категория – до 60 кг) и Харитон Агрба (весовая категория – до 69 кг) принесли сборной России по серебряной медали на Вторых Европейских играх, которые проходят в Минске, передает ТАСС.

Мамедов в споре за золото уступил представителю Беларуси Дмитрию Асанову.

Агрба в финальном поединке проиграл британцу Пэту Маккормаку.



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Теги: Минск
 
 
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Российские боксеры Габил Мамедов (весовая категория – до 60 кг) и Харитон Агрба (весовая категория – до 69 кг) принесли сборной России по серебряной медали на Вторых...
 
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