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Лунный календарь на 30 июня: идём гулять и пьём цветочный чай

29.06.2019 18:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

30 июня – 27-ой лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь.

Убывающая Луна в Близнецах. Хорошо, если в это время в вашей одежде будут оранжевый, жёлтый и зелёный цвета.

Из пищи в эти сутки стоит выбирать насыщенную всевозможными жирами, из напитков особенно на пользу пойдёт чай с цветочными добавками.

Лунный календарь на 30 июня: идём гулять и пьём цветочный чай

Очень благоприятно скажутся на коже средства на цветочной основе.

Стоит отправиться на длительную прогулку на природе – подышать свежим воздухом. Это зарядит вас энергией, придаст сил надолго.

Дома также хорошо устроить хорошее проветривание. Помочь дышать растениям – разрыхлить им почву. Кроме того, именно в этот день стоит вносить удобрения.

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30 июня – 27-ой лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь. Убывающая Луна в Близнецах. Хорошо, если в это время в вашей...
 
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