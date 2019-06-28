Лунный календарь на 30 июня: идём гулять и пьём цветочный чай

Источник материала: СТВ

30 июня – 27-ой лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь .

Убывающая Луна в Близнецах. Хорошо, если в это время в вашей одежде будут оранжевый, жёлтый и зелёный цвета.

Из пищи в эти сутки стоит выбирать насыщенную всевозможными жирами, из напитков особенно на пользу пойдёт чай с цветочными добавками.





Очень благоприятно скажутся на коже средства на цветочной основе.

Стоит отправиться на длительную прогулку на природе – подышать свежим воздухом. Это зарядит вас энергией, придаст сил надолго.

Дома также хорошо устроить хорошее проветривание. Помочь дышать растениям – разрыхлить им почву. Кроме того, именно в этот день стоит вносить удобрения.