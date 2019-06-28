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Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

29.06.2019 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какие ещё задумки архитектора воплотили в жизнь строители нового детского сада на улице Аэродромная, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Олимпийские чемпионы и талантливые программисты. Выпускников детского сада на Аэродромной ждёт большое будущее. С малых лет здесь будут учить плавать и пользоваться компьютером. А пока строители и персонал наводят марафет. Здание выросло за 9 месяцев. Его обещают сдать через считаные дни.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Роман Боровский, старший прораб ОАО «Стройтрест №35»:
Расставляем оборудование, монтируем его, подключаем, проверяем, всё ли работает. 99,9% работ сделаны: все отделочные работы, наружные, внутренние, по благоустройству заканчивают.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Яркие песочницы, горки и качели уже на месте. На территории сада – две спортивные площадки. Зона для баскетбола устлана специальным мягким покрытием. По периметру здания скоро появится беговая дорожка.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Светлана Наркевич, заведующая ГУО «Ясли-сад №49 г. Минска»:
Сейчас такой сезон, когда невозможно высадить уже ни кустики, ни деревья. Всё озеленение оставлено на осень. Придут детки, и придут деревца.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Типовой проект и оригинальные решения архитектора. Фасад украшают колонны, пилястры и панорамные окна. Стены кирпичные, дополнительно утеплены снаружи. Основание – из цельного камня. На крыше – стеклянный купол в форме карандаша.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Роман Боровский:
Хорошо поработал архитектор, который выполнил какие-то небольшие детали, которые выделяют этот садик на фоне других. Садик потребительский, и в то же время из простой, обычной плитки сделали, какие-то раскраски.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Внутри – цветные полы с гомогенным покрытием. Двери из массива с яркой пластиковой защитой. Желтые, красные, синие и зелёные – каждый этаж задаёт свой тон. Белоснежные стены и колонны без острых углов. Двухуровневый бассейн. Рядом – кабинеты для физиопроцедур и два изолятора.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Светлана Наркевич:
Плитка рельефная, создаёт эффект настоящей лазури. Интерьер бассейна исполнен с использованием панно, где черепахи, как настоящие, живые, тоже плавают вместе с детьми.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Безопасность – в приоритете. На фасаде, в группах, развлекательных залах и бассейне больше 25 камер.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Аварийные лампы и выключатели помечены красными точками.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Пост охраны больше напоминает процессинговый центр: сюда стекается вся информация о дошкольном учреждении.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Светлана Наркевич:
Весь детский сад обеспечен бактерицидными лампами, которые современные и сами отсчитывают время своей работы. Любые помещения (и групповые, и помещения массового пребывания детей) могут в перерывах между занятиями кварцеваться и проветриваться.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Просторные группы всё ещё без игрушек. В раздевалке уже установили шкафчики. Столы и полки – в основной комнате. Кровати – в спальне. В ванной своё место заняли миниатюрные умывальники. Всё с приставкой «мини». Тем не менее, планы у будущих сотрудников сада грандиозные.   

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Светлана Наркевич:
Я очень люблю молодых воспитателей, потому что из их неопытности можно легко сделать опытность. Главное, чтобы приходили люди хорошие. И главное – в дошкольном образовании могут работать люди, которые любят детей.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Спортивный зал оборудован по последнему слову техники. На полосатых стенах закреплена аудиосистема. Все провода замурованы в стену. В помещении, где будут заниматься музыкой – профессиональные звукопоглощающие панели. Компьютеры пока в бесчисленных коробках. Гаджеты установят в последнюю очередь.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Роман Боровский:
Обеспеченность была максимальная, всё привозили вовремя, если и были задержки, то незначительные, которые не влияли на производственный процесс. Выполнялось всё быстро, качественно.

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Здесь будет 12 групп. Совсем скоро порог этого здания переступят более двухсот малышей. Но заявок уже в 3 раза больше! Название детского сада – «Мир на ладошке».

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Светлана Наркевич:
Что вмещает детская ладошка: это и кубики, и мячики, и погремушки, – всё, что составляет детское счастье. Каждая группа будет тоже иметь такое название: группа «Погремушки», группа «Звёздочки», группа «Мячики».

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Сегодня в Минске больше 450 детских садов. Ежегодно в столице открывают порядка 10 дошкольных учреждений. Ведь насыщенное и яркое детство маленьких горожан – на особом контроле властей!

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной

Люди в материале: Светлана Наркевич, Роман Боровский
 
Теги: Минск
 
 
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Какие ещё задумки архитектора воплотили в жизнь строители нового детского сада на улице Аэродромная, рассказываем в программе «Минск и минчане».
 
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