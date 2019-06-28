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Двухуровневый бассейн и бактерицидные лампы. Супер-детсад открывают на Аэродромной
Источник материала: СТВ
Какие ещё задумки архитектора воплотили в жизнь строители нового детского сада на улице Аэродромная, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Олимпийские чемпионы и талантливые программисты. Выпускников детского сада на Аэродромной ждёт большое будущее. С малых лет здесь будут учить плавать и пользоваться компьютером. А пока строители и персонал наводят марафет. Здание выросло за 9 месяцев. Его обещают сдать через считаные дни.
Яркие песочницы, горки и качели уже на месте. На территории сада – две спортивные площадки. Зона для баскетбола устлана специальным мягким покрытием. По периметру здания скоро появится беговая дорожка.
Типовой проект и оригинальные решения архитектора. Фасад украшают колонны, пилястры и панорамные окна. Стены кирпичные, дополнительно утеплены снаружи. Основание – из цельного камня. На крыше – стеклянный купол в форме карандаша.
Внутри – цветные полы с гомогенным покрытием. Двери из массива с яркой пластиковой защитой. Желтые, красные, синие и зелёные – каждый этаж задаёт свой тон. Белоснежные стены и колонны без острых углов. Двухуровневый бассейн. Рядом – кабинеты для физиопроцедур и два изолятора.
Безопасность – в приоритете. На фасаде, в группах, развлекательных залах и бассейне больше 25 камер.
Аварийные лампы и выключатели помечены красными точками.
Пост охраны больше напоминает процессинговый центр: сюда стекается вся информация о дошкольном учреждении.
Просторные группы всё ещё без игрушек. В раздевалке уже установили шкафчики. Столы и полки – в основной комнате. Кровати – в спальне. В ванной своё место заняли миниатюрные умывальники. Всё с приставкой «мини». Тем не менее, планы у будущих сотрудников сада грандиозные.
Спортивный зал оборудован по последнему слову техники. На полосатых стенах закреплена аудиосистема. Все провода замурованы в стену. В помещении, где будут заниматься музыкой – профессиональные звукопоглощающие панели. Компьютеры пока в бесчисленных коробках. Гаджеты установят в последнюю очередь.
Здесь будет 12 групп. Совсем скоро порог этого здания переступят более двухсот малышей. Но заявок уже в 3 раза больше! Название детского сада – «Мир на ладошке».
Сегодня в Минске больше 450 детских садов. Ежегодно в столице открывают порядка 10 дошкольных учреждений. Ведь насыщенное и яркое детство маленьких горожан – на особом контроле властей!
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Какие ещё задумки архитектора воплотили в жизнь строители нового детского сада на улице Аэродромная, рассказываем в программе «Минск и минчане».
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