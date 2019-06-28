Фото покорили тысячи людей. Посмотрите, как золотистый ретривер помогает своему слепому другу

Источник материала: СТВ

Трудности не только проверяют, но и показывают, кто является настоящим другом.

По информации издания Bored Panda, золотистый ретривер Джейк потерял зрение, а его подруга Адди теперь помогает привыкнуть к новой жизни. И у нее получается. За последние пару лет Адди доказала, что является верным гидом и добрым компаньоном.



Фото: instagram.com/thegoldensrule

Владелица собак – Ким – рассказала, что Джейк появился в их семье, когда скончался их предыдущий питомец. Джейку было очень грустно, и мы поняли, что ему нужен друг. Так в семью вошла Адди.

Проблемы Джейка начались, когда ему исполнилось два года. Его глаза перестали производить слезы.



Фото: instagram.com/thegoldensrule

«В последующие месяцы он перепробовал все лекарства, рекомендованные ветеринаром, а также многократные операции, но его глазам становилось хуже».

Хозяева столкнулись с тяжелым решением – удалить глаза или усыпить питомца. «Оба варианта казались такими жестокими, особенно для собаки, которая уже столько пережила».



Фото: instagram.com/thegoldensrule

Но с хозяевами в течение нескольких дней связались владельцы других собак, которые потеряли зрение. Они воодушевили семью и рассказали о жизни собак, которые не видят, но продолжают жить нормально и счастливо.

«Наш ветеринар также рассказал, что для собаки зрение на самом деле третий номер в списке чувств – обоняние и слух для них важнее».



Фото: instagram.com/thegoldensrule

Владельцы собаки решили сделать операцию. По словам ветеринаров, сразу после нее Джейк стал вилять хвостом. «Его месяцы боли прошли, и он дал нам знать», – признается Ким.

Женщина признается, что собака с легкостью приспособилась к новым жизненным обстоятельствам. Ему в этом очень помогла Адди – сначала она носила на шее маленький колокольчик, пока Джейк не привык находить ее без него.



Фото: instagram.com/thegoldensrule

Время от времени он все еще сталкивается с трудностями, но по дому и району ориентируется очень легко. К тому же к питомцу вернулась его игривая натура.

«Мы так счастливы, что сделали свой выбор. Мы благодарны многим людям, которые побудили нас помочь Джейку. Он каждый день напоминает нам, что его жизнь по-прежнему имеет большую цель и ценность».



Фото: instagram.com/thegoldensrule

У собак есть совместный аккаунт в Instagram. На него подписаны более 130 тысяч человек. Люди оставляют добрые комментарии и восхищаются дружбой двух животных, которые постоянно проводят время вместе – играют, гуляют и познают мир.