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Фото покорили тысячи людей. Посмотрите, как золотистый ретривер помогает своему слепому другу

29.06.2019 18:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Трудности не только проверяют, но и показывают, кто является настоящим другом.  

По информации издания Bored Panda, золотистый ретривер Джейк потерял зрение, а его подруга Адди теперь помогает привыкнуть к новой жизни. И у нее получается. За последние пару лет Адди доказала, что является верным гидом и добрым компаньоном.  

Фото покорили тысячи людей. Посмотрите, как золотистый ретривер помогает своему слепому другу
Фото: instagram.com/thegoldensrule

Владелица собак – Ким – рассказала, что Джейк появился в их семье, когда скончался их предыдущий питомец. Джейку было очень грустно, и мы поняли, что ему нужен друг. Так в семью вошла Адди.  

Проблемы Джейка начались, когда ему исполнилось два года. Его глаза перестали производить слезы.  

Фото покорили тысячи людей. Посмотрите, как золотистый ретривер помогает своему слепому другу
Фото: instagram.com/thegoldensrule

«В последующие месяцы он перепробовал все лекарства, рекомендованные ветеринаром, а также многократные операции, но его глазам становилось хуже».  

Хозяева столкнулись с тяжелым решением – удалить глаза или усыпить питомца. «Оба варианта казались такими жестокими, особенно для собаки, которая уже столько пережила».  

Фото покорили тысячи людей. Посмотрите, как золотистый ретривер помогает своему слепому другу
Фото: instagram.com/thegoldensrule

Но с хозяевами в течение нескольких дней связались владельцы других собак, которые потеряли зрение. Они воодушевили семью и рассказали о жизни собак, которые не видят, но продолжают жить нормально и счастливо. 

«Наш ветеринар также рассказал, что для собаки зрение на самом деле третий номер в списке чувств – обоняние и слух для них важнее».  

Фото покорили тысячи людей. Посмотрите, как золотистый ретривер помогает своему слепому другу
Фото: instagram.com/thegoldensrule

Владельцы собаки решили сделать операцию. По словам ветеринаров, сразу после нее Джейк стал вилять хвостом. «Его месяцы боли прошли, и он дал нам знать», – признается Ким.  

Женщина признается, что собака с легкостью приспособилась к новым жизненным обстоятельствам. Ему в этом очень помогла Адди – сначала она носила на шее маленький колокольчик, пока Джейк не привык находить ее без него.  

Фото покорили тысячи людей. Посмотрите, как золотистый ретривер помогает своему слепому другу
Фото: instagram.com/thegoldensrule

Время от времени он все еще сталкивается с трудностями, но по дому и району ориентируется очень легко. К тому же к питомцу вернулась его игривая натура.  

«Мы так счастливы, что сделали свой выбор. Мы благодарны многим людям, которые побудили нас помочь Джейку. Он каждый день напоминает нам, что его жизнь по-прежнему имеет большую цель и ценность».  

Фото покорили тысячи людей. Посмотрите, как золотистый ретривер помогает своему слепому другу
Фото: instagram.com/thegoldensrule

У собак есть совместный аккаунт в Instagram. На него подписаны более 130 тысяч человек. Люди оставляют добрые комментарии и восхищаются дружбой двух животных, которые постоянно проводят время вместе – играют, гуляют и познают мир.  

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна (читать далее).  

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Трудности не только проверяют, но и показывают, кто является настоящим другом.   По информации издания Bored Panda, золотистый ретривер Джейк потерял зрение, а его...
 
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