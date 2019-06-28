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«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской
Источник материала: СТВ
От студентов до политиков. Кто жил на Красноармейской и почему улица часто меняла название, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Дело в том, что ранее на этом месте располагались военные казармы, что в переводе на польский – «кошары». Позже её нарекли Батальонной, а в 80-ых годах XIX века переименовали в Скобелевскую в честь знаменитого генерала, героя Русско-турецкой войны Михаила Дмитриевича Скобелева. Военачальник жил в доме неподалёку от нынешней 4-ой школы.
Последний располагался в районе нынешней резиденции Президента Беларуси. Там гимназисты вальсировали на балах, а дворяне отстаивали свои интересы.
А вот дома для крестьян строили во многих городах Советского Союза. Они были своеобразным общежитием для тех, кто приехал поторговать в столицу. Здесь можно было переночевать, перекусить и даже сходить в читальню. Спустя время в них открыли агитационные пункты, и в 30-ые годы на месте минского Дома Крестьянина построили ЦК Компартии Беларуси. После войны здание реконструировали по проекту архитектора Георгия Заборского. Сегодня в исторически памятном месте – Республиканский Дом молодёжи.
Красноармейская славилась образовательной жизнью. На месте нынешнего исторического факультета БГУ когда-то был филологический. Лекции начали читать ещё в 1921 году. О тех временах скромно молчит мемориальная доска в честь первого ректора истфака Владимира Ивановича Пичеты.
Но грызть гранит науки здесь начали ещё раньше. В 1906 году на этом месте располагалась элитная гимназия Зубакина и Фальковича. Обучение здесь могла позволить только «золотая» молодёжь, и пусть цена была немалой – 150 рублей в год, результат того стоил.
Студенты и писатели проводили часы напролёт в «Ленинке». Национальная библиотека появилась на Красноармейской в 1934 году по проекту Лаврова и Желткевича. Искусство чистой формы читалось в каждой детали. Конструктивисты любили геометрию и игру с палитрой металлов. Библиотеку окрасили в глубокий чёрный цвет с аквамариновым оттенком. Просветительская функция задавала свой тон.
Дом по Красноармейкой, 13 спрятан за забором и красивым садом. В 60-70-ые годы здесь, в основном, жили первые лица республики. Обратите внимание на ретро-детали. Сквозные подъезды с козырьками, балконные решетки из гофрированного металла.
Гремела слава о Красноармейской, в прямом смысле, из-за станкостроительного завода имени Кирова. Его продукция была нарасхват по всему Советскому Союзу. А неподалёку – парк 40-летия Октября. История этого места не менее любопытна.
В 1925 году на этом месте был построен первый минский ипподром. Он пользовался невиданным успехом у горожан. Здесь проводили праздники и соревнования. Назвали его в честь легендарного командира советской армии Семена Михайловича Будённого. В 1934 году военачальник лично побывал здесь вместе с Ворошиловым на сельскохозяйственном празднике. Но не только спорт и достижения принесли известность этому месту... В честь освобождения Минска 16 июля 1944 года на ипподроме было решено провести партизанский парад.
Марина Мирончик:
Продолжаем изучать истории столичных улочек. А если вам есть, что рассказать о родном районе, пишите нам:
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«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской
От студентов до политиков. Кто жил на Красноармейской и почему улица часто меняла название, рассказываем в программе «Минск и минчане». Эта улочка, длиной почти в...
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