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«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

29.06.2019 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От студентов до политиков. Кто жил на Красноармейской и почему улица часто меняла название, рассказываем в программе «Минск и минчане».

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Эта улочка, длиной почти в 2 км, спускается к самой Свислочи. И пусть находится она в самом центре, столичная суета здесь так и не прописалась. В XIX веке на карте Минска появилась Кошарская.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Дело в том, что ранее на этом месте располагались военные казармы, что в переводе на польский – «кошары». Позже её нарекли Батальонной, а в 80-ых годах XIX века переименовали в Скобелевскую в честь знаменитого генерала, героя Русско-турецкой войны Михаила Дмитриевича Скобелева. Военачальник жил в доме неподалёку от нынешней 4-ой школы.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

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Марина Мирончик, экскурсовод:
Прожил тут немного, но был встречен с большими почестями. Даже было предложение назвать город Минск городом Скобелевом. Этот герой оставил название улицы до 1919 года, потом она стала улицей Красноармейской. Развиваться активно начала в 20-30-ые годы. На ней появились такие знаменитые здания как Дом Красной армии. Также здесь стояла красивейшая постройка середины XIX века – Дом Чапского.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Последний располагался в районе нынешней резиденции Президента Беларуси. Там гимназисты вальсировали на балах, а дворяне отстаивали свои интересы.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

А вот дома для крестьян строили во многих городах Советского Союза. Они были своеобразным общежитием для тех, кто приехал поторговать в столицу. Здесь можно было переночевать, перекусить и даже сходить в читальню. Спустя время в них открыли агитационные пункты, и в 30-ые годы на месте минского Дома Крестьянина построили ЦК Компартии Беларуси. После войны здание реконструировали по проекту архитектора Георгия Заборского. Сегодня в исторически памятном месте – Республиканский Дом молодёжи.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Марина Мирончик:
Здания, которое здесь когда-то существовало, к сожалению, уже нет. А это была водонапорная башня. Оно просуществовало до конца 50-ых годов. Она была построена в 1870 году. Когда в Минске провели водопровод. И как инженерная конструкция она очень не нравилась горожанам, прежде всего, своей брутальной архитектурой из красного кирпича. Но, тем не мене, эта башня давала возможность снабдить водой целых 28 улиц в городе.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Красноармейская славилась образовательной жизнью. На месте нынешнего исторического факультета БГУ когда-то был филологический. Лекции начали читать ещё в 1921 году. О тех временах скромно молчит мемориальная доска в честь первого ректора истфака Владимира Ивановича Пичеты.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Но грызть гранит науки здесь начали ещё раньше. В 1906 году на этом месте располагалась элитная гимназия Зубакина и Фальковича. Обучение здесь могла позволить только «золотая» молодёжь, и пусть цена была немалой – 150 рублей в год, результат того стоил.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Александра Володина, кандидат исторических наук, экскурсовод:
Зубакин и Фалькович были не только действующими талантливыми педагогами, но и хитрыми коммерсантами, заключили соглашение с белорусской железной дорогой Либаво-Роменском отделением, что они будут направлять детей наиболее перспективных рабочих учиться сюда в эту гимназию, учиться не бесплатно.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Студенты и писатели проводили часы напролёт в «Ленинке». Национальная библиотека появилась на Красноармейской в 1934 году по проекту Лаврова и Желткевича. Искусство чистой формы читалось в каждой детали. Конструктивисты любили геометрию и игру с палитрой металлов. Библиотеку окрасили в глубокий чёрный цвет с аквамариновым оттенком. Просветительская функция задавала свой тон.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Александра Володина:
Первое здание в Минке, которое возводилось специально для библиотеки. И соответственно, функция этого здания – распространять знания. Знания для любого человека – это база, основа жизни, это ось координат. Мы видим вдоль Красноармейской ось «икс», вниз к Свислочи – «игрек». Там был для комфортного чтения свет. Поэтому центральный зал делают почти целиком стеклянным. Ле Корбюзье говорил, что вертикальная линия – это что-то живое, жизнь, поэтому все лестничные пролёты у конструктивистов выполнялись, в том числе, вертикальными.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Дом по Красноармейкой, 13 спрятан за забором и красивым садом. В 60-70-ые годы здесь, в основном, жили первые лица республики. Обратите внимание на ретро-детали. Сквозные подъезды с козырьками, балконные решетки из гофрированного металла.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Минск в районе завода им. Кирова: история и планы архитекторов

Гремела слава о Красноармейской, в прямом смысле, из-за станкостроительного завода имени Кирова. Его продукция была нарасхват по всему Советскому Союзу. А неподалёку – парк 40-летия Октября. История этого места не менее любопытна.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Марина Мирончик:
Когда-то здесь находились военные казармы. А также находился первый импровизированный стадион, на котором в 1913 году прошёл первый дружеский товарищеский матч по футболу. И состоялся он между местными минскими гимназистами и торгово-промышленными служащими Минска. Естественно, со счётом 3-0 победили гимназисты. Также здесь играл оркестр, а по окончанию матча девушки дарили цветы победителям.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Бывший минский ипподром: здесь прилюдно повесили 14 фашистов

В 1925 году на этом месте был построен первый минский ипподром. Он пользовался невиданным успехом у горожан. Здесь проводили праздники и соревнования. Назвали его в честь легендарного командира советской армии Семена Михайловича Будённого. В 1934 году военачальник лично побывал здесь вместе с Ворошиловым на сельскохозяйственном празднике. Но не только спорт и достижения принесли известность этому месту... В честь освобождения Минска 16 июля 1944 года на ипподроме было решено провести партизанский парад.

Марина Мирончик:
Приняли участие около 30 тысяч партизан всех возрастов.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:
Довольно забавный курьёз случился во время этого парада. Потому что перед ликующими трибунами прошел козёл, который был одет в военный мундир, увешанный военными наградами Вермахта. А на самом деле, это был даже не козёл, а коза Машка. Но, тем не менее, она стала полноценной участницей этого партизанского шествия.

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Продолжаем изучать истории столичных улочек. А если вам есть, что рассказать о родном районе, пишите нам: contact@ctv.by

«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

Люди в материале: Марина Мирончик, Александра Володина, Татьяна Долгач
 
Теги: Минск
 
 
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От студентов до политиков. Кто жил на Красноармейской и почему улица часто меняла название, рассказываем в программе «Минск и минчане». Эта улочка, длиной почти в...
 
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