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Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы
Источник материала: СТВ
Жизнь наощупь. Более 40 миллионов людей по всему миру полностью лишены зрения, 6 тысяч из них проживают в Минске. И пусть сегодня предпринимается много шагов, чтобы сделать жизнь людей с ограниченными возможностями комфортнее, то и дело появляются новые инициативы. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».
Михаил Антоненко знает не понаслышке, каково это – не видеть. Наверное, потому и пришло однажды желание помочь таким же, как он, добавить в повседневность красок, которых они никогда не видели. Ведь самым актуальным по-прежнему оставался один-единственный вопрос: как передвигаться по городу без посторонней помощи?
Уникальный маршрут для незрячих уже полностью готов. Его принцип очень прост: на пешеходной зоне установлена специальная плитка, при соприкосновении с которой издается характерный звук. Дополнительно разработали и специальное приложение, с помощью которого можно без опаски добраться до нужного места. В Минске такой путь начинается от улицы Амураторской и тянется вдоль по Максима Танка.
Как утверждают психологи, образование и занятость незрячего человека полностью зависят от его социализации. Большинство людей с особенностями сегодня работают, растят детей, участвуют в общественных мероприятиях, одним словом, живут. Правда, страх столкнуться с невидимым препятствием нет-нет, да и напоминает о себе.
Городские улицы – не полоса препятствий! Проект звукового маршрута, между тем, поможет решить не только проблему передвижения, но и даст возможность осознать: слепота – не диагноз. Важно воспринимать её, как один из стилей чьей-то жизни.
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Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы
Жизнь наощупь. Более 40 миллионов людей по всему миру полностью лишены зрения, 6 тысяч из них проживают в Минске. И пусть сегодня предпринимается много шагов, чтобы...
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