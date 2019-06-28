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Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

29.06.2019 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жизнь наощупь. Более 40 миллионов людей по всему миру полностью лишены зрения, 6 тысяч из них проживают в Минске. И пусть сегодня предпринимается много шагов, чтобы сделать жизнь людей с ограниченными возможностями комфортнее, то и дело появляются новые инициативы. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».

Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Михаил Антоненко знает не понаслышке, каково это – не видеть. Наверное, потому и пришло однажды желание помочь таким же, как он, добавить в повседневность красок, которых они никогда не видели. Ведь самым актуальным по-прежнему оставался один-единственный вопрос: как передвигаться по городу без посторонней помощи?

Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Михаил Антоненко, заместитель председателя ОО «БелТИЗ», директор учреждения реабилитации «Центр успешного человека»:
Важнейшей проблемой людей, которые теряют зрение — это перемещение в пространстве самостоятельное. Люди незрячие оказываются в такой ситуации, что не могут сходить даже в магазин, в гости, порешать другие житейские вопросы. Ставят вопрос всё время — а как я доберусь из дома до места назначения. Сегодня не только трость служит для того, чтобы мы нашли свой ориентир, но и многие другие вещи. Например, тактильная плитка.

Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Уникальный маршрут для незрячих уже полностью готов. Его принцип очень прост: на пешеходной зоне установлена специальная плитка, при соприкосновении с которой издается характерный звук. Дополнительно разработали и специальное приложение, с помощью которого можно без опаски добраться до нужного места. В Минске такой путь начинается от улицы Амураторской и тянется вдоль по Максима Танка.

Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Михаил Антоненко:
Мы рассматривали новую технологию, которая основана на использовании электронных устройств, в которых записана информация. И она при использовании специального приложения на смартфоне ориентирует нас на объект. Нами было принято решение в Республике Беларусь разрабатывать свою технологию, которая использует и технологию Израиля, и технологию США. Мы создали информатор электронный речевой с дистанционным управлением, который размещается на любом объекте, на который нужно нас ориентировать либо о котором нам нужно получить информацию.

Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Как утверждают психологи, образование и занятость незрячего человека полностью зависят от его социализации. Большинство людей с особенностями сегодня работают, растят детей, участвуют в общественных мероприятиях, одним словом, живут. Правда, страх столкнуться с невидимым препятствием нет-нет, да и напоминает о себе.

Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Наталья Яковенко, директор центра психотерапии и психоанализа:
Адаптироваться важно любому человеку, особенно в современном меняющемся мире, в котором очень сложно. И если всё это ещё и сопряжено с отсутствием каких-то каналов восприятия, это усложняет адаптацию человека к окружающей среде. Перед каждым человеком стоит задача реализовать своё предназначение, свой потенциал, при этом вписывая свои способности, таланты, потребности, желание в окружающий мир. Очень важно быть частью какого-то сообщества, важно общаться. И есть огромное количество возможностей воспользоваться помощью психолога. Самое главное — сделать эту помощь доступной.

Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Городские улицы – не полоса препятствий! Проект звукового маршрута, между тем, поможет решить не только проблему передвижения, но и даст возможность осознать: слепота – не диагноз. Важно воспринимать её, как один из стилей чьей-то жизни.

Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Люди в материале: Михаил Антоненко
 
Теги: Минск
 
 
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Жизнь наощупь. Более 40 миллионов людей по всему миру полностью лишены зрения, 6 тысяч из них проживают в Минске. И пусть сегодня предпринимается много шагов, чтобы...
 
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