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«Очень реалистично». В Могилёве реконструировали события Великой Отечественной войны

29.06.2019 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Солдатами были все». Под таким названием в Могилёве прошла театрализованная реконструкция событий военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень реалистично». В Могилёве реконструировали события Великой Отечественной войны

Масштаб действа был беспрецедентным. В представлении на берегу Днепра задействовали 4 тысячи человек. Советские и немецкие мотоциклы, танки, спецтехника военного периода, в небе бой имитировали 5 самолетов. Все это, разумеется, с художественной доработкой. Зрелищности добавили спецэффекты – взрывы, горящие макеты зданий, кинохроники на экранах у центральной сцены.

«Очень реалистично». В Могилёве реконструировали события Великой Отечественной войны

Актерами стали сами жители города. По задумке режиссеров, за 2 часа зрители должны были прочувствовать то, как начиналась война, многолетняя оккупация Могилева и долгожданная Победа.

«Очень реалистично». В Могилёве реконструировали события Великой Отечественной войны

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. «Солдатами были все». Под таким названием в Могилёве прошла театрализованная реконструкция событий военных лет, сообщили в программе Новости...
 
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