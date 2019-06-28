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Дмитрий Мезенцев: «Мы должны смотреть в будущее через призму стратегического партнёрства». Интервью с послом России в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. О политике, спорте и простых человеческих ценностях. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев стал гостем студии СТВ. Как дипломат оценивает проведение мультиспортивного форума в Минске и что думает об интеграционной повестке?
Илона Волынец, СТВ:
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
«То, что на открытии Игр был Дмитрий Медведев, это особый знак уважения к спорту в наших странах»
Илона Волынец:
Дмитрий Мезенцев:
Абсолютно убежден в том, что это уже вписано в историю спортивного движения, в историю олимпизма. И то, что Александр Григорьевич Лукашенко, открывая Игры, сказал, что Минск готов предъявить свое традиционное радушие, свое гостеприимство и показать высокое качество организации – это все уже состоялось.
То, что на открытии Игр был премьер российского правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, это тоже особый знак уважения к спорту в наших странах. Уважения к тому новому качеству европейского спорта, которое демонстрируют уже вторые Игры. И, конечно, это знак в поддержку особой стилистики, масштабов, обращенности в будущее совместного российско-белорусского движения «Вперед». Я убежден в том, что это поддерживают люди.
Илона Волынец:
Дмитрий Мезенцев:
Илона Волынец:
Дмитрий Мезенцев:
Илона Волынец:
Дмитрий Мезенцев:
Я совсем недавно еще был сенатором от Сахалинской области, где столица – Южно-Сахалинск. И вот дальше этой самой восточной российской точки, наверное, на той карте, которая в том числе объединяет спортсменов Европы, просто ничего нет. Но я постеснялся с трибуны.
Еще недавно я представлял Сахалин. Это еще раз подтверждение того, сколь громадно расстояние, которое так или иначе может отделять белорусов от россиян, и в то же время оно очень короткое. Потому что мы все здесь, и сердца наши здесь, и души здесь.
«Одна из задач – найти ту масштабную палитру взаимодействия, которая подчеркивает и дополняет силу и потенциал каждой из стран»
Илона Волынец:
Дмитрий Мезенцев:
Мы сегодня говорим об этом в рамках спортивного праздника, но мы хорошо помним, что 3 июля в Беларуси – день полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это уважение к единой истории, которую характеризуют две страны, это тоже важнейший вклад в воспитание тех людей, которые сейчас приходят во взрослую жизнь.
И то, что сегодня интенсифицировалась работа по так называемой интеграционной повестке, мне кажется, это чувствуют и на это обратили внимание не только в наших столицах – Минске и Москве – в десятках городах России и Беларуси. Мы ждем ответов от министерств, ведомств, мы ждем шлифовки планов, мы понимаем, что это очень сложный процесс и он не может быть без споров. Даже и мы здесь, в студии, можем просить журналистов не драматизировать никакие споры, никакие, порой хозяйственные претензии – это все не главное. Мы должны смотреть в будущее через призму стратегического партнерства. Именно так говорят президенты, и так мы должны поступать.
О Форуме регионов России и Беларуси: «Это вновь масштабный весомый вклад в систему двусторонних отношений»
Илона Волынец:
Дмитрий Мезенцев:
Я имел честь и право быть активным участников форума, который прошел в Могилеве осенью. Пятый раз собирались парламентарии, сенаторы, члены Совета Республики, члены Совета Федерации под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, Михаила Мясниковича. Прошел очень содержательный разговор и на пленарном заседании, и на позициях и площадках комитетов и комиссий.
Мы говорили очень конкретно о тех вещах, которые должны сблизить в том числе экономический потенциал. Усовершенствование законодательства по предполагаемому участию национальных лидеров Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина в Форуме регионов, их очередная встреча. Это вновь масштабный весомый вклад в систему двусторонних отношений.
Что объединяет чемпионат мира по футболу в России и II Европейские игры в Минске?
Илона Волынец:
Дмитрий Мезенцев:
Что касается чемпионата мира. Вы знаете, руководство FIFA публично устами президента этой очень уважаемой организации объявила, что такого чемпионата мира по масштабу, по глубине, по качеству организации, по эмоциям, наверное, в истории футбола не было. Я думаю, что спорить с президентом FIFA нам с вами точно не нужно.
Что объединяет чемпионат мира и II Европейские игры в Минске? Атмосфера – атмосфера уважения к гостям, радушие, внимание, организация, безопасность, что тоже очень важно. И то чувство сопричастности людей к этому празднику не закончится завтра, оно будет жить в душах людей.
О Дне России на фан-зоне II Европейских игр: «Люди пришли к нам в гости, и мы хотим, чтобы у них тоже было чувство праздника
Илона Волынец:
Дмитрий Мезенцев:
Илона Волынец:
Дмитрий Мезенцев:
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Дмитрий Мезенцев: «Мы должны смотреть в будущее через призму стратегического партнёрства». Интервью с послом России в Беларуси
Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. О политике, спорте и простых человеческих ценностях. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев стал гостем студии СТВ. Как дипломат...
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