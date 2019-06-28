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Сослан Дауров принес Беларуси бронзу Европейских игр в турнире по греко-римской борьбе
Источник материала: Tut.by
Сослан Дауров принес Беларуси бронзовую награду II Европейских игр в турнире по греко-римской борьбе.
В малом финале весовой категории до 67 кг Сослан Дауров одолел украинского борца Алексея Калиниченко - 3:1.
После того, как Дауров провел прием с удушением соперника и уложил его на лопатки, встреча была прервана для оказания украинцу медицинской помощи. Затем поединок был продолжен, и ближе к его окончанию при счете 1:1 белорусскому борцу удался еще один прием, за который он получил 2 балла.
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Сослан Дауров принес Беларуси бронзовую награду II Европейских игр в турнире по греко-римской борьбе.
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