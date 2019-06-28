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BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео
29.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На День молодежи в городском парке прошло долгожданное мероприятие для подростков - фестиваль красок BelHoli.
Организаторы подготовили для юных случчан современную музыку, конкурсы и, конечно, много пакетиков с краской. Это лучше один раз увидеть.
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Организаторы подготовили для юных случчан современную музыку, конкурсы и, конечно, много пакетиков с краской. Это лучше один раз увидеть.
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