BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

Источник материала: Слуцк Город





На День молодежи в городском парке прошло долгожданное мероприятие для подростков - фестиваль красок BelHoli.

Организаторы подготовили для юных случчан современную музыку, конкурсы и, конечно, много пакетиков с краской. Это лучше один раз увидеть.























































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