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BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

29.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

На День молодежи в городском парке прошло долгожданное мероприятие для подростков - фестиваль красок BelHoli.

Организаторы подготовили для юных случчан современную музыку, конкурсы и, конечно, много пакетиков с краской. Это лучше один раз увидеть.

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео

BelHoli - самый красочный фестиваль лета в Слуцке. Фото и видео


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Организаторы подготовили для юных случчан современную музыку, конкурсы и, конечно, много пакетиков с краской. Это лучше один раз увидеть.
 
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