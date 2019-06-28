Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня, 29 июня, в Дальних Бондарях состоялся праздник деревни. В программе «Сваёй вёсцы нiзка пакланяюся» принимали участие фольклорный ансамбль «Ячевскiя вячоркi» и солисты эстрадного клуба «Шанс».

Кроме того отдельным жителям деревни вручили памятные подарки. Как прошёл праздник деревни, читайте в репортаже SlutskGorod.





В деревне Дальние Бондари прописано 46 человек, из которых на мероприятие пришли чуть более 30. Жителей деревни порадовали песнями, белорусскими байками и танцами от фольклорного ансамбля «Ячевскiя вячоркi» и солистов эстрадного клуба «Шанс».





Тёплые слова в адрес присутствующих в этот день говорили не только гости праздника, но и сами односельчане. Кроме того некоторым жителям спонсор праздника, Олег Радюк, подарил памятные подарки, на которые потратил порядка 100 рублей.





Во время мероприятия назвали хозяйку самого чистого и красивого подворья, которой вручили решётку для гриля. Самой маленькой сельчанке подарили мяч, ракетки для игры в теннис и канцелярские принадлежности. Для самого старейшего жителя, который не смог прийти на праздник, передали особый презент.





В свою очередь Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро», передал подарок для Тамары Кузминичны Козел, которая открыла у себя «Дом социальных услуг». Женщине вручили подарочный набор.





В общей сложности праздник длился чуть более часа. В завершении мероприятия Олег Радюк поздравил односельчан, пожелал всем крепкого здоровья и предложил собираться чаще. Местные жители говорят, что это одно из немногих радостных событий в деревне.



































Ольга Конович

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