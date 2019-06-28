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Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

29.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сегодня, 29 июня, в Дальних Бондарях состоялся праздник деревни. В программе «Сваёй вёсцы нiзка пакланяюся» принимали участие  фольклорный ансамбль «Ячевскiя вячоркi» и солисты эстрадного клуба «Шанс».

Кроме того отдельным жителям деревни вручили памятные подарки. Как прошёл праздник деревни, читайте в репортаже SlutskGorod.

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

В деревне Дальние Бондари прописано 46 человек, из которых на  мероприятие пришли чуть более 30. Жителей деревни порадовали песнями, белорусскими байками и танцами от фольклорного ансамбля «Ячевскiя вячоркi» и солистов эстрадного клуба «Шанс».

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

Тёплые слова  в адрес присутствующих в этот день говорили не только гости праздника, но и сами односельчане. Кроме того некоторым жителям спонсор праздника, Олег Радюк, подарил памятные подарки, на которые потратил порядка 100 рублей.

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

Во время мероприятия назвали хозяйку самого чистого и красивого подворья, которой вручили решётку для гриля. Самой маленькой сельчанке подарили мяч, ракетки для игры в теннис и канцелярские принадлежности. Для самого старейшего жителя, который не смог прийти на праздник, передали особый презент.

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

В свою очередь Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро», передал подарок для Тамары Кузминичны Козел, которая открыла у себя «Дом социальных услуг».  Женщине вручили подарочный набор.

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

В общей сложности праздник длился чуть более часа. В завершении мероприятия Олег Радюк  поздравил односельчан, пожелал всем крепкого здоровья и предложил собираться чаще. Местные жители говорят, что это одно из немногих радостных событий в деревне.

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками

Праздник деревни Дальние Бондари с песнями, танцами и памятными подарками


Ольга Конович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Сегодня, 29 июня, в Дальних Бондарях состоялся праздник деревни. В программе «Сваёй вёсцы нiзка пакланяюся» принимали участие  фольклорный ансамбль «Ячевскiя...
 
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