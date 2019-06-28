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Ляховичи: водитель «Опель Астра» допустил наезд на велосипедиста

29.06.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28.06.2019 в 19.40 часов в Ляховичах произошло одно дорожно-транспортное происшествие.

Ляховичи: водитель «Опель Астра» допустил наезд на велосипедиста

По предварительной информации: 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигаясь по ул. Строителей, при выполнении маневра правого поворота на ул. Южакова, совершил наезд на 54-летнего велосипедиста, который двигался по главной дороге ул. Южакова, по краю проезжей части.

Ляховичи: водитель «Опель Астра» допустил наезд на велосипедиста

В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Ляховичская ЦРБ». Проводится проверка.

 
 
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  28.06.2019 в 19.40 часов в Ляховичах произошло одно дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 34-летний местный житель, управляя автомобилем...
 
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