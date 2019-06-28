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В горецком загсе – сотая свадьба
29.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в горецком отделе ЗАГС зарегистрировали юбилейную сотую пару в этом году. Молодоженами стали Виталий и Ольга Косьяненко.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в горецком отделе ЗАГС зарегистрировали юбилейную сотую пару в этом году. Молодоженами стали Виталий и Ольга Косьяненко. Фото...
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