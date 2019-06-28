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Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

29.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня в агрогородке Овсянка большой праздник —  День деревни, организованный в рамках патриотической акции районного Совета депутатов «Моя малая родина».

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Местная власть совместно с учреждениями культуры Овсянковского сельсовета возродили славную традицию проведения дней деревень. Центральная площадь у сельского Дома культуры собрала участников и гостей этого замечательного события, которому организаторы дали лирическое название «И нет в целом мире прекрасней деревни моей». Так  о своей малой родине может сказать каждый их нас.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Во время торжественной части мероприятия жителей и гостей поздравили с праздником  председатель Овсянковского сельского Совета Сергей Глушаков, заместитель председателя Горецкого районного Совета депутатов Наталья Сенчилова, депутат Могилевского областного  Совета депутатов Наталья Глушакова.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Наталья Сенчилова вручила Благодарственные письма от Горецкого районного исполнительного комитета и райсовета депутатов Анатолию Пискунову и Александру Харитонову,  — за активную жизненную позицию и большую общественную деятельность (они оба являются депутатами сельского Совета, а Анатолий Васильевич – райсовета депутатов).

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Юбилейные медали «75-лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» вручил двум бывшим узникам фашистских лагерей  — Нине Афанасьевне Архиповой и Василию Кузьмичу  Столярову заместитель  военного комиссара — начальник мобилизационной группы военного комиссариата Горецкого и Дрибинского районов Иван Картелев.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

На празднике чествовали старожила деревни Сергея Ивановича Свистунова и самых маленьких жителей  — Полину Шамовскую и Амалию Шукурову, которые родились в один день 6 мая этого года, а также все 12 многодетных семей. Музыкальные поздравления принимали юбиляры начиная от 20-летних и до 80-летних.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшее подворье и самую благоустроенную дворовую территорию многоквартирных домов. Дипломы и подарки вручили хозяйкам подворий: 1 место – Галина Кравцова, второе — Лера Балобина, третье –  Валентина Грибачева. Поощрительный приз получила Ирина Павлович.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Грамотами отмечены победители — коллективы жильцов многоквартирных домов и активисты по наведению порядка на придомовых территориях: 1 место – дом № 8 по улице Школьная — Ирина Сорокина и Тамара Жданович, 2 место у дома № 13 и 14 по улице Ерофеева — Марина Новикова и Елена Деменкова, 3 место — дом № 9 по ул. Школьная — Марина Колотова.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

В конкурсе «Встречаем гостей» (блюда национальной кухни) победил  коллектив Овсянковского Дома культуры, на втором месте — Любижская сельская участковая больница, на третьем — КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника», на 4 месте — Овсянковская СШ.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Есть в Овсянке мастера декоративно-прикладного искусства. Грамотами и подарками отметили  талантливую семью Холюковых, где дети Лизавета и Тимофей делают из соломы настоящие шедевры, а мама Людмила Александровна вместе с дочерью изготавливают из бумаги чудесные поделки  в технике оригами.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Также наградили мастера вышивки Людмилу Казакевич, которая представила на выставке свои работы, а ее дочь Анна — плетеные из газетных трубочек корзинки, полные цветов из бумаги.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

После всех награждений и поздравлений жители и почетные гости дружной колонной направились к памятнику славного руководителя Ивана Мельника, почтили его память и возложили венки и цветы к монументу.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Далее всех ожидала концертная программа от родного коллектива «Овсяница» и артистов из «Добряночки».

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Интересную и полезную программу привезли на праздник сотрудники Горецкого РОЧС. Можно было поучиться: как заменить батарейку в АПИ, обращаться с огнетушителем, сбить «огонь» из пожарного рукава и многому другому. На площади работали подворье филиала музея, торговые ряды, детские игровые площадки.

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 73
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  Сегодня в агрогородке Овсянка большой праздник —  День деревни, организованный в рамках патриотической акции районного Совета депутатов «Моя малая родина».    ...
 
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