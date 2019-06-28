Праздник деревни – фоторепортаж из Овсянки

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в агрогородке Овсянка большой праздник — День деревни, организованный в рамках патриотической акции районного Совета депутатов «Моя малая родина».









Местная власть совместно с учреждениями культуры Овсянковского сельсовета возродили славную традицию проведения дней деревень. Центральная площадь у сельского Дома культуры собрала участников и гостей этого замечательного события, которому организаторы дали лирическое название «И нет в целом мире прекрасней деревни моей». Так о своей малой родине может сказать каждый их нас.









Во время торжественной части мероприятия жителей и гостей поздравили с праздником председатель Овсянковского сельского Совета Сергей Глушаков, заместитель председателя Горецкого районного Совета депутатов Наталья Сенчилова, депутат Могилевского областного Совета депутатов Наталья Глушакова.









Наталья Сенчилова вручила Благодарственные письма от Горецкого районного исполнительного комитета и райсовета депутатов Анатолию Пискунову и Александру Харитонову, — за активную жизненную позицию и большую общественную деятельность (они оба являются депутатами сельского Совета, а Анатолий Васильевич – райсовета депутатов).









Юбилейные медали «75-лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» вручил двум бывшим узникам фашистских лагерей — Нине Афанасьевне Архиповой и Василию Кузьмичу Столярову заместитель военного комиссара — начальник мобилизационной группы военного комиссариата Горецкого и Дрибинского районов Иван Картелев.









На празднике чествовали старожила деревни Сергея Ивановича Свистунова и самых маленьких жителей — Полину Шамовскую и Амалию Шукурову, которые родились в один день 6 мая этого года, а также все 12 многодетных семей. Музыкальные поздравления принимали юбиляры начиная от 20-летних и до 80-летних.

















Состоялось награждение победителей конкурса на лучшее подворье и самую благоустроенную дворовую территорию многоквартирных домов. Дипломы и подарки вручили хозяйкам подворий: 1 место – Галина Кравцова, второе — Лера Балобина, третье – Валентина Грибачева. Поощрительный приз получила Ирина Павлович.









Грамотами отмечены победители — коллективы жильцов многоквартирных домов и активисты по наведению порядка на придомовых территориях: 1 место – дом № 8 по улице Школьная — Ирина Сорокина и Тамара Жданович, 2 место у дома № 13 и 14 по улице Ерофеева — Марина Новикова и Елена Деменкова, 3 место — дом № 9 по ул. Школьная — Марина Колотова.





В конкурсе «Встречаем гостей» (блюда национальной кухни) победил коллектив Овсянковского Дома культуры, на втором месте — Любижская сельская участковая больница, на третьем — КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника», на 4 месте — Овсянковская СШ.









Есть в Овсянке мастера декоративно-прикладного искусства. Грамотами и подарками отметили талантливую семью Холюковых, где дети Лизавета и Тимофей делают из соломы настоящие шедевры, а мама Людмила Александровна вместе с дочерью изготавливают из бумаги чудесные поделки в технике оригами.





Также наградили мастера вышивки Людмилу Казакевич, которая представила на выставке свои работы, а ее дочь Анна — плетеные из газетных трубочек корзинки, полные цветов из бумаги.









После всех награждений и поздравлений жители и почетные гости дружной колонной направились к памятнику славного руководителя Ивана Мельника, почтили его память и возложили венки и цветы к монументу.









Далее всех ожидала концертная программа от родного коллектива «Овсяница» и артистов из «Добряночки».









Интересную и полезную программу привезли на праздник сотрудники Горецкого РОЧС. Можно было поучиться: как заменить батарейку в АПИ, обращаться с огнетушителем, сбить «огонь» из пожарного рукава и многому другому. На площади работали подворье филиала музея, торговые ряды, детские игровые площадки.













































































































Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова