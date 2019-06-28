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Ужас! Белорус убил российского пенсионера из-за места для рыбалки

29.06.2019 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус убил российского пенсионера из-за места для рыбалки, сообщает Телеграм-канал ЧП Беларусь.



Конфликт между 24-летним белорусским парнем и 68-летним жителем города Ломоносова произошел днем ​​25 июня.

Рыбаки поссорились. Во время ссоры молодой человек схватил нож и несколько раз ударил пенсионера в лицо и в шею. От полученных травм мужчина скончался.

Полиция задержала белоруса. Он официально не работает, к уголовной ответственности ранее не привлекался.

 
 
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Белорус убил российского пенсионера из-за места для рыбалки, сообщает Телеграм-канал ЧП Беларусь.
 
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