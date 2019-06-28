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Ужас! Белорус убил российского пенсионера из-за места для рыбалки
Источник материала: Партизан
Белорус убил российского пенсионера из-за места для рыбалки, сообщает Телеграм-канал ЧП Беларусь.
Конфликт между 24-летним белорусским парнем и 68-летним жителем города Ломоносова произошел днем 25 июня.
Рыбаки поссорились. Во время ссоры молодой человек схватил нож и несколько раз ударил пенсионера в лицо и в шею. От полученных травм мужчина скончался.
Полиция задержала белоруса. Он официально не работает, к уголовной ответственности ранее не привлекался.
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Белорус убил российского пенсионера из-за места для рыбалки, сообщает Телеграм-канал ЧП Беларусь.
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