Ужас! Белорус убил российского пенсионера из-за места для рыбалки









Конфликт между 24-летним белорусским парнем и 68-летним жителем города Ломоносова произошел днем ​​25 июня.





Рыбаки поссорились. Во время ссоры молодой человек схватил нож и несколько раз ударил пенсионера в лицо и в шею. От полученных травм мужчина скончался.





Полиция задержала белоруса. Он официально не работает, к уголовной ответственности ранее не привлекался.