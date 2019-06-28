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Четырехэтажное здание продают за 25 рублей в Гомеле

29.06.2019 18:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На торговой площадке «Белорусская универсальная товарная биржа» предлагают купить четырехэтажное здание площадью 2454,6 кв.м всего за одну базовую величину (25,5 рублей).

Находится строение в Гомеле, по адресу улица Богданова, 10В.



Новому владельцу разрешают превратить здание в спортивный комплекс, санаторий, отель, ресторан или гостиницу. Но есть условие: чтобы купить здание, нужно гарантировать, что оно будет использоваться как минимум на протяжении трех лет. 

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля, сообщает gomeloblim



 
Теги: Гомель
 
 
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На торговой площадке «Белорусская универсальная товарная биржа» предлагают купить четырехэтажное здание площадью 2454,6 кв.м всего за одну базовую величину (25,5...
 
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