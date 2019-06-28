|
Четырехэтажное здание продают за 25 рублей в Гомеле
Источник материала: Партизан
На торговой площадке «Белорусская универсальная товарная биржа» предлагают купить четырехэтажное здание площадью 2454,6 кв.м всего за одну базовую величину (25,5 рублей).
Находится строение в Гомеле, по адресу улица Богданова, 10В.
Новому владельцу разрешают превратить здание в спортивный комплекс, санаторий, отель, ресторан или гостиницу. Но есть условие: чтобы купить здание, нужно гарантировать, что оно будет использоваться как минимум на протяжении трех лет.
Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торговой площадке «Белорусская универсальная товарная биржа» предлагают купить четырехэтажное здание площадью 2454,6 кв.м всего за одну базовую величину (25,5...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)