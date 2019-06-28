Четырехэтажное здание продают за 25 рублей в Гомеле

Находится строение в Гомеле , по адресу улица Богданова, 10В.













Новому владельцу разрешают превратить здание в спортивный комплекс, санаторий, отель, ресторан или гостиницу. Но есть условие: чтобы купить здание, нужно гарантировать, что оно будет использоваться как минимум на протяжении трех лет.





gomeloblim Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля, сообщает







