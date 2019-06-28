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Белоруса наградили орденом за укрепление франко-российских отношений
Источник материала: Партизан
Франция наградила космонавта Олега Новицкого орденом Почетного легиона I степени. Так были отмечены заслуги уроженца Беларуси в укреплении франко-российских отношений.
Как сообщает
Орден Почетного легиона - высшая награда Франции. Учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году.
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Франция наградила космонавта Олега Новицкого орденом Почетного легиона I степени. Так были отмечены заслуги уроженца Беларуси в укреплении франко-российских...
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