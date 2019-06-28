Белоруса наградили орденом за укрепление франко-российских отношений

Как сообщает, Новицкий сыграл важную роль в укреплении франко-российского сотрудничества в области пилотируемых полетов. Он принимал участие в нескольких космических экспедициях, среди которых МКС-50 и пребывание на Международной космической станции с французским астронавтом Тома Песке и американкой Пегги Уитсон.