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Белоруса наградили орденом за укрепление франко-российских отношений

29.06.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Франция наградила космонавта Олега Новицкого орденом Почетного легиона I степени. Так были отмечены заслуги уроженца Беларуси в укреплении франко-российских отношений.

Как сообщает tvr.by, Новицкий  сыграл важную роль в укреплении франко-российского сотрудничества  в области пилотируемых полетов. Он принимал участие в нескольких космических экспедициях, среди которых МКС-50 и пребывание на Международной космической станции с французским астронавтом Тома Песке и американкой Пегги Уитсон.

Орден Почетного легиона - высшая награда Франции. Учрежден Наполеоном Бонапартом  в 1802 году. 

 
 
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Франция наградила космонавта Олега Новицкого орденом Почетного легиона I степени. Так были отмечены заслуги уроженца Беларуси в укреплении франко-российских...
 
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