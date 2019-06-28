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Скандал в благородном семействе: жена шейха Дубая сбежала с детьми и миллионами долларов

29.06.2019 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британские таблоиды обсуждают скандал в благородном семействе премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, вызвавший кризис в дипломатических кругах нескольких стран.


шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн 

По сведениям thesun, жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. Она приехала в Германию, где запросила убежища и подала документы на развод. С собой принцесса Хайя бинт аль-Хусейн прихватила около 40 млн долларов.

По некоторым данным, премьер-министр ОАЭ направил властям Германии гневное послание с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ. Власти ФРГ предоставили ей защиту и охрану. Это вызвало настоящий дипломатический скандал.

The Sun утверждает, что принцесса решила бежать от мужа в Германию, а не в Великобританию, поскольку опасалась, что британские власти откажут ей в защите и выдадут ее.


На публичных мероприятиях 45-летняя принцесса не появлялась с февраля. Шейх, который является владельцем скаковых лошадей и страстным поклонником конного спорта, на фоне скандала впервые за 28 лет пропустил престижные скачки в британском Эпсоме.

 
 
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Британские таблоиды обсуждают скандал в благородном семействе премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, вызвавший кризис в дипломатических кругах...
 
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