Скандал в благородном семействе: жена шейха Дубая сбежала с детьми и миллионами долларов





шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн





thesun , жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. Она приехала в Германию, где запросила убежища и подала документы на развод. С собой принцесса Хайя бинт аль-Хусейн прихватила около 40 млн долларов. По сведениям, жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. Она приехала в Германию, где запросила убежища и подала документы на развод. С собой принцесса Хайя бинт аль-Хусейн прихватила около 40 млн долларов.





По некоторым данным, премьер-министр ОАЭ направил властям Германии гневное послание с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ. Власти ФРГ предоставили ей защиту и охрану. Это вызвало настоящий дипломатический скандал.





The Sun утверждает, что принцесса решила бежать от мужа в Германию, а не в Великобританию, поскольку опасалась, что британские власти откажут ей в защите и выдадут ее.









На публичных мероприятиях 45-летняя принцесса не появлялась с февраля. Шейх, который является владельцем скаковых лошадей и страстным поклонником конного спорта, на фоне скандала впервые за 28 лет пропустил престижные скачки в британском Эпсоме.