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Скандал в благородном семействе: жена шейха Дубая сбежала с детьми и миллионами долларов
Источник материала: Партизан
Британские таблоиды обсуждают скандал в благородном семействе премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, вызвавший кризис в дипломатических кругах нескольких стран.
шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн
По сведениям
По некоторым данным, премьер-министр ОАЭ направил властям Германии гневное послание с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ. Власти ФРГ предоставили ей защиту и охрану. Это вызвало настоящий дипломатический скандал.
The Sun утверждает, что принцесса решила бежать от мужа в Германию, а не в Великобританию, поскольку опасалась, что британские власти откажут ей в защите и выдадут ее.
На публичных мероприятиях 45-летняя принцесса не появлялась с февраля. Шейх, который является владельцем скаковых лошадей и страстным поклонником конного спорта, на фоне скандала впервые за 28 лет пропустил престижные скачки в британском Эпсоме.
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Британские таблоиды обсуждают скандал в благородном семействе премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, вызвавший кризис в дипломатических кругах...
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