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Российские борцы греко-римского стиля взяли золото Европейских игр

29.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские борцы греко-римского стиля Степан Марянян и Заур Кабалоев в субботу получили золотые награды II Европейских игр, заняв первые места в своих весовых категориях, сообщает ТАСС.

В финальной схватке спортсменов весом до 60 килограммов Марянян одержал победу над представителем Венгрии Эриком Торбой. Бронза досталась молдаванину Виктору Чобану и грузину Дато Чхартишвили. 

Заур Кабалоев выступал в категории до 67 килограммов. Ему удалось одолеть в финале грузина Шмаги Болквадзе, а третьи места заняли белорус Сослан Дауров и Мате Немеш из Сербии.

Ранее золотую медаль в копилку сборной России принес велогонщик Иван Смирнов, занявший первое место в индивидуальной гонке преследования.

II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске



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Теги: Минск
 
 
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В финальном поединке россиянин Степан Марянян одолел представителя Венгрии, а Заур Кабалоев победил грузина Шмаги Болквадзе.
 
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