Российские борцы греко-римского стиля взяли золото Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские борцы греко-римского стиля Степан Марянян и Заур Кабалоев в субботу получили золотые награды II Европейских игр, заняв первые места в своих весовых категориях, сообщает ТАСС .

В финальной схватке спортсменов весом до 60 килограммов Марянян одержал победу над представителем Венгрии Эриком Торбой. Бронза досталась молдаванину Виктору Чобану и грузину Дато Чхартишвили.

Заур Кабалоев выступал в категории до 67 килограммов. Ему удалось одолеть в финале грузина Шмаги Болквадзе, а третьи места заняли белорус Сослан Дауров и Мате Немеш из Сербии.

Ранее золотую медаль в копилку сборной России принес велогонщик Иван Смирнов, занявший первое место в индивидуальной гонке преследования.

II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске.