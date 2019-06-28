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Российские борцы греко-римского стиля взяли золото Европейских игр
29.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российские борцы
В финальной схватке спортсменов весом до 60 килограммов Марянян одержал победу над представителем Венгрии Эриком Торбой. Бронза досталась молдаванину Виктору Чобану и грузину Дато Чхартишвили.
Заур Кабалоев выступал в категории до 67 килограммов. Ему удалось одолеть в финале грузина Шмаги Болквадзе, а третьи места заняли белорус Сослан Дауров и Мате Немеш из Сербии.
Ранее золотую медаль в копилку сборной России принес
II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске.
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В финальном поединке россиянин Степан Марянян одолел представителя Венгрии, а Заур Кабалоев победил грузина Шмаги Болквадзе.
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