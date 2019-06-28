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Белорусский боксер стал чемпионом II Европейских игр

29.06.2019 19:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусский боксер стал чемпионом II Европейских игр

Белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 60 кг) стал чемпионом турнира по боксу II Европейских игр.

Как сообщает БЕЛТА, успешно пройдя сквозь сито отборочных боев, белорус в полуфинале одолел армянского боксера Карена Тонаканяна. В схватке за золотую награду он оказался сильнее россиянина Габила Мамедова.

На I Европейских играх в Баку Дмитрий Асанов стал вторым. На ринг дворца спорта "Уручье" 30 июня выйдет белорус Владислав Смягликов (91 кг), который сразится за золото с россиянином Муслимом Гаджимагомедовым. Участие в турнире принимают 316 боксеров (мужчины, женщины), они соревнуются за 15 комплектов медалей. Завершатся состязания завтра, 30 июня.

 
 
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Белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 60 кг) стал чемпионом турнира по боксу II Европейских игр.
 
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