Белорусский боксер стал чемпионом II Европейских игр

Источник материала: Ежедневник





Белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 60 кг) стал чемпионом турнира по боксу II Европейских игр.

Как сообщает БЕЛТА, успешно пройдя сквозь сито отборочных боев, белорус в полуфинале одолел армянского боксера Карена Тонаканяна. В схватке за золотую награду он оказался сильнее россиянина Габила Мамедова.

На I Европейских играх в Баку Дмитрий Асанов стал вторым. На ринг дворца спорта "Уручье" 30 июня выйдет белорус Владислав Смягликов (91 кг), который сразится за золото с россиянином Муслимом Гаджимагомедовым. Участие в турнире принимают 316 боксеров (мужчины, женщины), они соревнуются за 15 комплектов медалей. Завершатся состязания завтра, 30 июня.