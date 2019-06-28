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«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Солдатами были все» – под таким названием в Могилеве прошла театрализованная реконструкция событий военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштаб действа был беспрецедентным. В представлении на берегу Днепра задействовали 4000 человек. Советские и немецкие мотоциклы, танки, спецтехника военного периода, в небе бой имитировали пять самолетов. Все это, разумеется, с художественной доработкой. За происходящим наблюдала корреспондент Ирина Недобоева.
Мечты окунуться в историю воплотили в жизнь почти 4 тысячи человек. В реконструкции участвуют и обычные горожане – учителя, школьники, студенты, рабочие и гости из других регионов Беларуси и России.
Юлия Чернова, участница реконструкции:
Иван Дорошенко, реконструктор (Россия):
Андрей Пойменов, реконструктор (Россия):
Сергей Харлантьев на реконструкцию приехал из Санкт-Петербурга. Историей увлекается уже два десятка лет. Одно дело ее знать, другое – прочувствовать. Родной дед Сергея воевал за Беларусь, здесь же погиб в 1943-м.
Сергей Харлантьев, реконструктор (Россия):
Военные, правоохранители, работники культуры и киноискусства – задействованы все. В реконструкции также участвуют военно-исторические и авиационные клубы, пиротехники и творческие коллективы Могилева.
Владимир Колот, руководитель гомельского клуба реконструкторов:
Ирина Жаббарова, начальник управления культуры Могилевского горисполкома:
Больше месяца шли репетиции. Надо заметить, организаторы потрудились на славу, такого могилевчане еще не видели. Зрителей – не меньше 200 тысяч, у людей неподдельные эмоции и слезы в глазах.
Все-таки на страницах журналов каких-то или книг это не так, как видишь живьем. Это тяжело, больно и трогательно.
Все это такое грандиозное. Это надо помнить.
Очень реалистично, очень. Особенно самолеты меня восхитили.
Ирина Недобоева, СТВ:
Реконструкция охватила целый пласт истории. Жизнь в довоенном Могилеве, захват города врагом, оккупация, освобождение и, наконец, победа. Все это оставляет неизгладимый след в сердцах тех, кто сегодня живет под мирным небом.
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«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны
Новости Беларуси. «Солдатами были все» – под таким названием в Могилеве прошла театрализованная реконструкция событий военных лет, сообщили в программе Новости...
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