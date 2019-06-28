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«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

29.06.2019 21:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Солдатами были все» – под таким названием в Могилеве прошла театрализованная реконструкция событий военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Масштаб действа был беспрецедентным. В представлении на берегу Днепра задействовали 4000 человек. Советские и немецкие мотоциклы, танки, спецтехника военного периода, в небе бой имитировали пять самолетов. Все это, разумеется, с художественной доработкой. За происходящим наблюдала корреспондент Ирина Недобоева.

«Очень реалистично». В Могилёве реконструировали события Великой Отечественной войны

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Мечты окунуться в историю воплотили в жизнь почти 4 тысячи человек. В реконструкции участвуют и обычные горожане – учителя, школьники, студенты, рабочие и гости из других регионов Беларуси и России.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Юлия Чернова, участница реконструкции:
Я вообще очень рада, что оказалась здесь, на этом мероприятии. Для меня это большая честь – быть здесь. Я себя почувствовала в другой роли, настоящей Катюшей.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Иван Дорошенко, реконструктор (Россия):
Для меня это очень важно. У меня дедушка получил медаль за отвагу в Беларуси в 1944 году, он служил во взводе пешей разведки.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Андрей Пойменов, реконструктор (Россия):
Удивляет, что в современное время, когда все кругом, говорят, избалованы интернетом, телевизором, книжки не читает молодежь – здесь это не заметно.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Сергей Харлантьев на реконструкцию приехал из Санкт-Петербурга. Историей увлекается уже два десятка лет. Одно дело ее знать, другое – прочувствовать. Родной дед Сергея воевал за Беларусь, здесь же погиб в 1943-м.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Сергей Харлантьев, реконструктор (Россия):
Когда стал выбор оружия, я не знаю, почему взял пулемет, и оно мое. И когда отец меня увидел с пулеметом, он сказал: «Твой дед прошел три войны с этим пулеметом». Я думаю, это память крови.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Военные, правоохранители, работники культуры и киноискусства – задействованы все. В реконструкции также участвуют военно-исторические и авиационные клубы, пиротехники и творческие коллективы Могилева.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Владимир Колот, руководитель гомельского клуба реконструкторов:
Такого количества задействованных единиц в Беларуси я не могу припомнить. Это было самое масштабное мероприятие. Очень приятно оказаться в эпицентре.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Ирина Жаббарова, начальник управления культуры Могилевского горисполкома:
Все это было сделано для того, чтобы люди помнили историю. Это будет очередная память в сердцах наших могилевчан.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Больше месяца шли репетиции. Надо заметить, организаторы потрудились на славу, такого могилевчане еще не видели. Зрителей – не меньше 200 тысяч, у людей неподдельные эмоции и слезы в глазах.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Все-таки на страницах журналов каких-то или книг это не так, как видишь живьем. Это тяжело, больно и трогательно.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Все это такое грандиозное. Это надо помнить.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Очень реалистично, очень. Особенно самолеты меня восхитили.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Ирина Недобоева, СТВ:
Вся техника, которая участвует в реконструкции, самая что ни на есть настоящая: броневики, танки... Есть даже знаменитый Т-60, который участвовал в операции «Багратион». И вот эти мотоциклы – три немецких и четыре советских – они ровесники Великой Отечественной войны.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Реконструкция охватила целый пласт истории. Жизнь в довоенном Могилеве, захват города врагом, оккупация, освобождение и, наконец, победа. Все это оставляет неизгладимый след в сердцах тех, кто сегодня живет под мирным небом.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

Люди в материале: Юлия Чернова, Иван Дорошенко, Андрей Пойменов, Сергей Харлантьев, Владимир Колот, Ирина Жаббарова, Ирина Недобоева
 
Теги: Могилев
 
 
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